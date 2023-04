Po zákroku českobudějovického stopera Havla na něj nepochyboval, že hostující zadák půjde ven. „Věděl jsem, že je to poslední hráč a já byl ve vyložené šanci, takže jasná červená,“ měl jasno dravý zlínský křídelník Vukadin Vukadinovič.

Zlínský křídelník Vukadin Vukadinovič (ve žlutém dresu) uniká stoperu Lukáši Havlovi. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Srbský fotbalista se hned v první minutě řítil sám na hostujícího gólmana Šipoša, únik ale nezakončil, protože byl těsně před šestnáctkou Dynama nedovoleně zastaven.

„Věděl jsem, že jsem rychlejší. Chtěl jsem jít sám na gólmana, ale pak mě podrazil, takže mi nezbývalo než spadnout. Nemohl jsem to ustát,“ tvrdí rodák z Bělehradu.

Soupeři dlouhé oslabení nezáviděl. Se svými parťáky téměř totožnou situaci zažil před reprezentační přestávkou na Slovácku. „Dostat červenou takto brzy je blbý,“ ví dobře.

Po vyloučení Havla ale nijak nejuchal. „Říkal jsem si, jestli je to dobře, že červená přišla takto brzy, ale nakonec nám to strašně pomohlo. Přesilovku jsme využili fakt dobře,“ těší Vukadinoviče.

Důležité bylo, že se ševci prosadili hned v první půli. Za stavu 2:0 se jim hrálo daleko lépe. „Bylo důležité, že jsme proměnili druhou nebo třetí šanci a spadlo to z nás,“ uvedl.

Moravané nakonec deklasovali České Budějovice a připsali si nejvyšší výhru sezony, která se pro ně zatím nevyvíjí vůbec dobře. „Je opravdu těžká, málo si ji užíváme,“ přitakává bývalý hráč Sparty, Slavie, Jablonce, Teplic nebo Karviné.

Sobotní záchranářský duel ale vyšel ševcům skvěle. „Byl to nejlepší zápas sezony. Snad takto budeme pokračovat dál, uhrajeme potřebné body a zachráníme se,“ přeje si.

Na jasné výhře 5:1 se podílel jednou brankou. Osobní statistiky mohl ještě přikrášlit dalšími asistencemi. Spoluhráče zásoboval přesnými přihrávkami, Dramé a spol. ale v jasných šancích selhali.

„Mrzí mě to. I když nás to teď tolik nebolí, měli bychom si takových příležitostí vážit a takovéto tutovky proměňovat,“ říká.

Podle Vukadinoviče ale dodá sobotní přesvědčivý triumf ševcům kuráž do dalších zápasů. „Může nám to pomoct,“ souhlasí. „Je vidět práce trenéra, jdeme nahoru. Sám cítím důvěru. Věřím tomu, že i když máme před sebou těžký los, bude to odrazový můstek,“ přidává.

Jenom škoda, že sobotní výhru sledovalo na Letné 1729 diváků. Méně jich letos na zlínský stadion nedorazilo.

„Fanoušky chápu. Neděláme jim radost, navíc se hrálo finále hokeje. Jsem rád, že jsme jim ukázali, že nic nevzdáváme a že jsme neřekli poslední slovo. Snad příště přijdou ve větší počtu,“ doufá Vukadinovič.