„Je to šikovná mladý zlínský hráč. Na tréninku vypadá skvěle, i v zápasech nám pomáhá. Bohužel to nenese body, což je škoda i pro něj. Ale kdo rozumí fotbalu, musí vidět, že je pro nás platný i v tomto mladém věku,“ chválí spoluhráče Antonín Fantiš.

I když se mládežnický reprezentant prosadil i v neděli proti Hradci Králové a celkově zaznamenal už třetí ligovou branku, ševci doma znovu neuspěli. Votrokům podlehli 2:3 a dál zůstávají dvanáctí.

Kromě šikovného sředopolaře se prosadil už jenom střídající Dramé. Jeho branka ale přišla až v nastaveném čase za nepříznivého stavu 1:3.

„Samozřejmě vím, že Pozny chce útočit na to svoje dvojciferné číslo, ale my bychom chtěli, aby se na brankách podíleli všichni. Teď se daří právě Kačovi (Tkáč – pozn. red.), ale minule dal góly třeba Vrašťa,“ připomíná postupovou pohárovou trefu univerzála Vraštila, který skóroval i venku proti Plzni.

Zlíňany ale více než útok trápí defenziva. Ševci obdrželi nejvíce branek z celé soutěže, Hradci dovolili skórovat hned třikrát. „Což je hodně,“ uznal Fantiš.

Poprvé navíc hned ve 2. minutě z prvního rohu. „Byla to taková shod náhod, kdy se míč odrazí k hráči Hradce, který propálí snad patnáct lidí. Šiška pak střelu vyrazí a frajer to dává do prázdné brány,“ nechápe.

Z drsného direktu se fotbalisté Fastavu složitě zvedali. „Nechtěli jsme dostat gól a pak přijde takhle rána,“ kroutí hlavou.

Zlín se dostával do hry velmi pozvolna. Postupem času sice získal územní převahu, ale k vytvoření střelecké příležitosti mu chyběl moment překvapení. „Herně to nebylo špatné. Po vápno to vypadá celkem slušně. Kombinuje, ale nejsme tak nebezpeční, nevytváříme si žádné tutovky,“ ví Fantiš.

Zlínští pokračovali v dobývaní tvrze i po přestávce, byli však už efektivnější. Na konci 52. minuty se přízemní střelou přes shluk těl prosadil devatenáctiletý Tkáč a svou třetí ligovou brankou vyrovnal.

„Za stavu 1:1 jsem věřil, že to otočíme. Vzápětí ale přijde střela po zemi zpoza vápna přesně za tyč, což byla strašná škoda. I tak byla pořád spousta času výsledek otočit. I když jsme se dostávali od krajních prostorů, vpředu jsme nebyli nebezpeční. Chyběly nám šance,“ ví devětadvacetiletý fotbalista.

Hosté pak ještě více zpevnili obranu a ztížili Zlínu snahu o zvrat. Domácím chyběl nápad, kterým by dobře organizovanou defenzivu soupeře překvapili.

V 90. minutě se ve snaze o vyrovnání dostal do šestnáctky i domácí gólman Šiška, ale hosté jeho útočný "výlet" potrestali sólem do prázdné branky, když se podruhé v zápase prosadil Vlkanova. Ve třetí minutě nastavení ještě snížil střídající Dramé, ale pátou domácí porážku Zlína v ligové sezoně už neodvrátil.

„Je smutné, že se musíme dívat furt za sebe,“ povzdechl si Fantiš. „Snad nám brzy konečně vyjde nějaký zápas, uděláme tři body a nějakou šňůru. Takhle je to špatně,“ ví dobře.