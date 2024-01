Dvě břevna, jedna červená karta, žádný gól. První ze dvou přípravných utkání fotbalistů Zlína v Turecku přinesl spoustu faulů, vzruchu i rozpaky.

Fotbalisté Zlína hráli s íránským týmem FC Nassaji Mazandaran 0:0. | Foto: FC Zlín

Ševci v rámci herního soustředění remizovali na pobřeží Středozemního moře s íránským týmem FC Nassaji Mazandaran 0:0 a dál musí pracovat hlavně na zlepšení ofenzivy, zvýšit údernost jalového útoku.

„Trápí nás to. Vpředu nejsme přesní, odvážní ani důrazní. Někteří hráči umí zahrát lépe,“ ví dobře asistent trenéra Zlína Lukáš Motal.

Vytoužené góly zatím nepřinesly ani zimní posily Schánělec s Natchkebiou.

Oba borci navlékli žlutý dres vůbec poprvé. „Odehráli příliš málo na to, abych je mohl hodnotit. Pozitivní je už jenom to, že vůbec nastoupili. Doufám, že ve středu odehrají delší časový úsek,“ přeje si Motal.

Podruhé za Zlín nastoupil Nombil, zpátky po zranění je i záložník Slončík. Do zápasu se po krátké pauze vrátili Vukadinović s Bartošákem.

„Jsem moc rád, že se nám marodi vracejí. Minutáž jim ale musíme dávkovat postupně. Věřím, že díky navrátilcům budeme ještě silnější, kvalitnější a herní projev se zlepší,“ doufá.

Komplikací je pouze zranění univerzála Fantiše.

Zkušený fotbalista si v neděli při jednom z tréninků poranil zápěstí a kvůli podezření na zlomeninu nyní nemůže hrát ani trénovat. „Šlápli mu na ruku. Byl na rentgenu, má to nateklé a pohmožděné,“ hlásí Motal.

Jiné borce zdravotní problémy netrápí, což je skoro zázrak, protože včerejší duel byl plný soubojů, faulů a přerušení.

„V tomto to bylo pro kluky náročné na psychiku, ale vyrovnali se s tím dobře. Moc se nehrálo, hodně se leželo. Tempo nebylo takové,“ posteskl si Motal.

Zápas s íránským týmem byl i tak pro Zlíňany zajímavou konfrontací, střetem s jiným světem. „Soupeře jsme vůbec neznali. Jeho hráči na tom byli individuálně dobře. Jenom škoda faulů, simulací. Rozhodčí to ale zvládl dobře,“ chválí arbitra zlínský asistent.

Sudímu nespílal ani po vyloučení záložníka Bužka v 80. minutě. „Byla to klukovina. Měl žlutou kartu a zbytečně po odpískání zakopl míč,“ káral mladého svěřence.

Jinak Moravané měli v bojovném duelu k vítězství blíž, ale právě Bužek s Ikugarem v prvním poločase nastřelili břevno, ševci nevyužili ani další šance.

Soupeř hrozil víceméně jenom po standardních situacích. „Pozitivní je, že jsme opět nedostali gól a udrželi nulu. Některé věci, co po klucích chceme, tam byly, ale na můj vkus jich bylo málo,“ říká.

I kvůli tomu nemají trenéři Zlína o základní sestavě pro první jarní ligový duel zcela jasno.

„Něco v hlavě máme, ale jedenáctka daná rozhodně není,“ tvrdí Motal.

„Před sebou máme ještě dvě utkání, v nich se může stát cokoliv. Posty jsou otevřené. Záleží na každém hráči, jak se předvede. Na Teplice se však budeme snažit vybrat jedenáct správných lidí, aby to vedlo k bodovému zisku,“ přidává.

Ševci se ale až tak dopředu nedívají, žijí přítomností.

V Turecku jim špatně rozhodně není.

Naopak.

Na konci ledna si užívají příjemných jarních teplot, pohodové atmosféry ve vyhlášené dovolenkové destinaci.

„Je to tady super. Hotel je krásný, strava dobrá. Taky tréninkové plochy jsou slušné. Hřiště máme sedm kilometrů daleko. Kluky nabíjí hlavně sluníčko. Za mě je dobře, že jsme vycestovali. Snad nám to pomůže do jarní části sezony,“ dodává Motal.