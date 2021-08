Jednička Fastavu si osobní statistiky nevede, nuly nepočítá. „Jenom mi to občas připomíná trenér gólmanů Novák, když máme video, tak řešíme i nějaká čísla, ale já na to moc nejsem. Největší radost mám, když se mi výkon povede a přispěji k vítězství a bodům,“ říká skromně.

Proti Teplicím žádnou velkou chybu neudělal. Byl jistý, všechny situace řešil s přehledem. Na druhé straně Severočeši jej příliš neprověřili, před vlastním publikem moc práce neměl.

„Čekal jsem, že si zachytám víc, ale pro oba týmy to bylo velice důležité utkání, a než jsme dali první gól, tak to bylo z naší strany hodně nervózní. Věděli jsme o silných stránkách Teplic a myslím, že to kluci v defenzívě zvládli dobře, soupeře jsme do ničeho nepustili,“ uvedl.

Ševci přemohli skláře 3:0 a ve FORTUNA:LIZE zaknihovali první výhru od března. „Úleva byla veliká. Každý by tyto pocity chtěl zažívat co nejčastěji. Někteří noví kluci ale neznali vítězný pokřik, ale přidali se ke zbytku a věřím, ze se jej budou mít možnost dobře naučit,“ přeje si.

Zlínští fotbalisté se na domácí triumf pokusí navázat v sobotu v Karviné. Na severu Moravy to ale jednoduché mít nebudou.

„Musíme být o hodně víc disciplinovanější a zodpovědnější než v utkání na Baníku. Hrajeme venku a tomu bychom měli přizpůsobit i naši hru. Věřím, ze nás trenéři na zápas dobře připraví,“ uvedl třicetiletý gólman.

Ševci v sobotu potkají i dva bývalé spoluhráče. Kromě Lukáše Bartošáka od léta působí v Karviné i stoper Buchta. Pro bývalé hráče Fastavu půjde o pikantní duel.

„Jsem v kontaktu hlavně s Bártym (Bartošák – pozn. red.), ale zápasy proti sobě nijak zvlášť neprožíváme. Jsme kamarádi, ale na hřišti chceme oba vyhrát, to je prosté,“ říká.

Při zápase si kromě bývalého parťáka musí dát pozor hlavně na střelce Michala Papadopulose a na domácí přechody do útoku, které mají hodně nebezpečné.

„Je fakt, že do loňské výhry se mi v Karviné a celému týmu nikdy moc nedařilo, ale zjistili jsme, že to jde i tam,“ říká s úsměvem.

Třicetiletý gólman zaregistroval i start nižší krajských a okresní soutěží. Sám se byl dokonce podívat v Otrokovicích, kde Luhačovice nastoupily i s trenéry Fastavu Jelínkem a Hubáčkem v sestavě.

„Mám tam kamarády a hlavně jsem musel trošku zhodnotit naše trenéry, jakou mají formu. Na Baťově to byl super zápas, bohužel pro hosty dost nešťastný,“ dodal Dostál.