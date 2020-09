Na Letné už zase vládne pohoda. Trenér Fastavu Bohumil Páník ale optimismus mírní.

„Nikdy nejste spokojený. Je to teprve začátek sezony. Vůbec nelítáme v oblacích, ale taky nejsme poserové. Víme, že dokážeme soupeře potrápit. Doma jsme ale více svázaní než venku , kde máme lehkost hry, ale utkání jsme zvládli a šest bodů po třech utkáních je slušný výsledek,“ ví zkušený kouč.

Ševci se po úvodním duelu, ve které vyšly bodově i střelecky naprázdno, rozstříleli. V posledních dvou kolech skórovali celkem šestkrát, kromě kanonýra Poznara se prosadili i jiní borci.

„Když dáváte góly, je to vždycky dobře. Tím spíš, když je to rozložené na více hráčů a není to vyloženě o jednom střelci,“ říká Páník.

Nedělní derby s Brnem rozhodlo vyloučení kapitána Zbrojovky Štepanovského po druhé žluté kartě ve 41. minutě.

„Jelikož jsme góly dali, tak nám to obrovsky pomohlo,“ souhlasí Páník.

„Hosté ztratili jednoho hráče a už nemohli být v pěti vzadu, ale pouze ve čtyřech nebo tam byli v šesti, ale zbývající trojice to neuběhá, proto jsme využívali hlavně křídelní prostory,“ přidává.

S prvním poločase ale příliš spokojený nebyl.

„Udělali jsme hodně chyb. Zbytečně jsme ve středu pole ztratili spoustu míčů. V tom bylo nebezpečí, že by nám Brňané mohli zdrhnout až do brány, což se taky jednou stalo,“ připomněl vyrovnávací trefu právě nešťastného Štepanovského.

Zbrojovka po vyloučení ale úplně vypadla z role, ševci naopak přidali a duel krátce po změně stran rozhodli.

„Hrát proti deseti ale bývá někdy ošidné,“ míní zlínský trenér.

„Soupeř se zmobilizuje, zacpe to a těžko se prosazujete. My jsme to ale zvládli a potom měli další šance. Za stavu 3:1 ale nebylo nic rozhodnutého, protože Brno čekalo na nějaký brejk, úder. Pokud by snížilo, zbytek zápasu by byl zbytečně nervózní a kdoví, jak by to skončilo,“ přemítá.

Páník litoval především neproměněných šancí Dramého, Poznara a Čanturišviliho.

„Škoda, že jsme nedali čtvrtý gól, aby to bylo opravdu klidné,“ uvedl.

Celkově ale nedělní duel hodnotí pozitivně.

„Z naší strany zvládnuté utkání výsledkově. Samozřejmě mám výhrady k chybám v prvním poločase. Ale ve druhé půli jsme věděli, co hrajeme. Věděli jsme, že musíme být trpěliví a balon rychle obehrávat z jedné strany na druhou, abychom se tam dostali. Dva góly byly připravené podle scénáře,“ těší Páníka.