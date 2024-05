Zápas jara číslo dvě je tady. První existenční souboj s Karvinou doma před dvěma týdny nezvládli, teď se pokusí fotbalisté Zlína složit alespoň venkovní reparát. Ševci po porážce v Pardubicích klesli na dno FORTUNA:LIGY, vzhůru jim pomůže výhra ve Slezsku, kde se bude fárat o šest bodů.

Fanoušci Baníku Ostrava při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

„Do této situace jsme se dostali bohužel sami. Není to však nic, co by se nedalo zvládnout. Když se na to hlavně v hlavách dobře připravíme, zvládneme to,“ nepochybuje zlínský brankář Stanislav Dostál.

Podobnou situaci zažil s parťáky už loni. Před rokem se pádu do druhé ligy vyhnuli, záchranu si zajistili v baráži, i teď se ševci ocitli na hraně, mají to nahnuté.

„Není to příjemné,“ přiznává jednička Zlína. „I když s tím máme zkušenosti z loňska, nikdo to nechce zažívat každý rok. Víme ale, jak s tím pracovat, takže je jenom na nás, jak se k tomu postavíme, jak to odbojujeme. Myslím, že to dobře dopadne,“ cítí.

Dvaatřicetiletá opora záchraně pevně věří. Z týmu cítí obrovské odhodlání, v šatně vidí, že to není nikomu jedno.

S dalšímu zkušenými spoluhráči Fantišem, Simerským, Rakovanem, Bartošákem či Vukadinovićem se snaží pozitivně působit na mladší kluky, kteří současnou situaci prožívají třeba poprvé.

„Kluci to chápou. Všichni musíme táhnout za jeden provaz,“ ví dobře zlínský odchovanec.

I když se ševci neustále burcují a povzbuzují, kuráž si zatím nedokážou přenést z tréninku či kabiny na hřiště do zápasu. Poslední duely se jim herně ani výsledkově nevyvedli, herní pohoda jim chybí.

„Předtím, když jsme prohrávali, jsme se dokázali zvednout, skóre srovnat nebo otočit. Hlavní je, abychom neinkasovali jako první,“ ví dobře.

Dostála a spol. čeká v neděli těžká šichta, velký boj.

„Víme, co od toho čekat. V těchto zápasech rozhodují maličkosti. Pokud vypustíme jednu nebo dvě situace, soupeř nás může potrestat. Musíme hrát na totální jistotu a uhrát to,“ uvedl.

Ševce sužuje na konci sezony žalostná koncovka. Neskórovali čtyřikrát v řadě, útočníci Schánělec s Ikugarem skórovali na jaře pouze jednou.

V ofenzivě se souží i další borci. „Samozřejmě je to i věc štěstí, ale do šancí se celkově dostáváme málo,“ souhlasí Dosál.

„Soupeři proti nám hrají velmi disciplinovaně a dobře do defenzivy, těžko se nám tam dostává. Musíme na tom zapracovat, bez gólů to totiž nejde,“ ví dobře.

Zlíňané se musí hlavně poučit z posledního domácího souboje s Karvinou, před dvěma týdny doma na Letné padli 0:1. „Nebyli jsme dostatečně trpěliví,“ nezapomíná.

K tomu musí být také dostatečně zodpovědní a důslední. „Ale bude to jiný zápas. Karviná na nás vletí, bude chtít utkání rozhodnut. Musíme úvodní nápor přečkat,“ říká.

Ševci věří, že je do Slezska přijedou podpořit také fanoušci. V Pardubicích vytvořili skvělou atmosféru, do Karviné ale musí po vlastní ose, protože klub nezajistil vlak ani jinou dopravu.

„Podpora příznivců je důležitá. Je dobré vědět, že máme venku za sebou několik desítek či stovek fanoušků. Je to velmi příjemné a pomáhá nám to,“ tvrdí.

Spolehlivému brankáři pomáhá v současných složitějších chvílích především rodina, se kterou tráví veškerý volný čas. „Hlavně s dcerkou člověk zapomene na všechno. S ní je to velký relax. Hrajeme si na zahradě nebo jdeme na zmrzlinu,“ dodává.