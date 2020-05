„Utkání je vždycky vrcholem jakékoliv přípravy. Z mužstva je cítit, že se soutěž blíží, dostává to grády,“ vnímá zvyšující se napětí třiašedesátiletý kouč, který se do Baťova města vrátil na začátku března, kdy v pozici hlavního trenéra vystřídal odvolaného někdejšího asistenta Jana Kameníka.

Páník sice mužstvo převzal v rozehrané sezoně, ale na práci měl více prostoru, než sám čekal.

Hráče lépe poznal

Českou nejvyšší soutěž totiž na dlouhou dobu přerušila celosvětová nákaza.

Hráči se nejprve připravovali individuálně. Běhání po lese později nahradily tréninky ve skupinkách, až po rozvolnění opatření se Jiráček a spol. znovu sešli v kompletní složení a chystali se na záchranářskou misi.

Jak na tom ševci jsou, ukáže už dnešní souboj. „Mužstvo jsem mohl lépe poznat, protože před mým příchodem jsem některé hráče vůbec neznal. Sestava pro utkání v Jablonci předtím vypadala jinak než teď,“ přiznává. „Za tu dobu, kdy se nehrálo, jsem si ujasnil pár věcí. Někteří hráči poskočili do základu, jiní z něho zase vypadli,“ tvrdí.

Páník bude zřejmě vycházet z povedené generálky proti Zbrojovce. Ševci v posledním přípravném utkání před restartem vypráskali druholigové Brno 5:0, předtím proti Třinci i Kroměříže až tolik nezářili.

I proto mohl Páník porovnat výkony jednotlivců, dotvořit obraz a správně poskládat mozaiku. „Sestava se na nám nějak vyprofilovala. Otevřený zůstává jediný post. Samozřejmě před soupeřem nebudu odkrývat karty,“ usmívá se zkušený stratég.

Na severu Čech se bude muset obejít bez vykartovaného Matejova, proti Jablonci nemůže hrát ani Ikaunieks. Lotyšský útočník totiž ve Zlíně hostuje právě z klubu známého funkcionáře Miroslava Pelty. „V našem rozestavení máme až pět útočníků, kteří na té pozici mohou hrát,“ zůstává v klidu. „Je ale pravda, že za tu dobu, co jsem tady, Davis udělal velký kondiční pokrok. Začínal pomalu, ale pauza mu přišla vhod. Dokázal toho využít, dnes už je někde jinde. Věřím, že s brankami nám pomůže v dalších zápasech,“ prohlásil Páník.

K dispozici má naopak uzdraveného Jawa, připravení budou i další zahraniční zimní akvizice.

Slušně se jeví Španěl Martinéz, herně povyskočil guinejský mladík Conde.

Jisté je, že rozestavení se čtyřmi obránci zlínský trenér měnit nebude. Defenzivu budou kromě brankáře Dostála, jenž zřejmě znovu získal pozici jedničky, řídit také spolehlivý stopeři Buchta se Simerským. Vpravo nejspíše dostane šanci mladík Cedidla, vlevo by měl hrát kapitán Jiráček. „Dobrá obrana je základ. Chceme z ní vycházet. Tým na podzim inkasoval spoustu branek, teď to musíme zlepšit,“ ví dobře Páník.

Pokrýt ofenzivní Severočechy ale nebude vůbec snadné. Vždyť Jablonec doma padl pouze se Slavií a Plzní, navíc proti Fastavu se mu dlouhodobě daří. „Tabulka hovoří jasně. Soupeř je v popředí, nachází se na pohárových místech. Je velice silný, kádr má delší dobu pohromadě. Když někdo odejde, přijde místo něj adekvátní náhrada. Nebo si taky půjčí fotbalisty ze silných klubů,“ připomíná Páník.

Ševci dobře vědí, že je po dlouhé pauze čeká náročná šichta plná nástrah. Moravané se ale o body musí rvát. Vždyť šest kol před koncem základní části jsou až čtrnáctí. Hůře na tom momentálně jsou jenom Opava a poslední Příbram.

Zvláštní zápas

Fastav má navíc před sebou velmi drsný los. Čtyřikrát hraje venku, pouze dvakrát doma. „Samozřejmě víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Plně respektujeme soupeře, ale předem nikdy nejsme poražení. Chceme odtud nějaké body dovést,“ burcuje navrátilec z ostravského Baníku.

V Jablonci to ale pro všechny aktéry bude hodně zvláštní zápas.

Hrát se bude za přísných hygienických opatření a hlavně bez diváků. „Ovlivní to každé mužstvo, stejné to ale bude pro všechny,“ ví Páník. „V sobotu jsme kvůli tomu měli poradu. Každý ví, kdo má co za úkoly a kdo za co zodpovídá. Věřím, že jsme dobře nachystaní,“ pronesl.

Další převrtanou novinkou je střídání hned pěti hráčů místo dosavadních tří. „Určitě je zajímavá věc. Dává ním to větší manévrovací prostor. Můžeme zápas vytempovat. Stejně však na tom je si soupeř,“dodává Páník.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo

FK Jablonec (3.) - FC Fastav Zlín (14.)

Výkop: úterý v 18.00, stadion Střelnice

Rozhodčí: Lerch – Šimáček, Ratajová (Hocek)

Ligová bilance: 14-9-4

Poslední zápas: 1:0 (26. Matoušek, 28. září 2019)

Pravděpodobné sestavy: Jablonec: Hrubý – Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Hübschman, Považanec – Matoušek, Hämäläinen, Sýkora – Chramosta.

Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček – Fantiš, Hlinka, Conde, Janetzký, Čanturišvili – Poznar.

Tip deníku: 1:1