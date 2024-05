Šlo o nacvičený signál, jenže trochu nepovedený. Zakončovat po rohu Havlíka měl Kim, nakonec se ke střele dostal Pavel Juroška a byla z toho parádní pumelice, vítězný gól.

Fotbalista Pavel Juroška rozhodl úterní duel v Mladé Boleslavi, kde Slovácko zvítězilo 1:0. | Foto: 1. FC Slovácko

„Nebylo to dobře kopnuté, Kali (Kalabiška – pozn. red.) mě prý ale viděl. Jak se ke mně míč vykulil, nepřemýšlel jsem a napral to. Sedlo mi to hezky,“ culí se autor jediné trefy v úterním zápas třetího kola ligové nadstavby ve skupině o titul.

V letošním ročníku skóroval už popáté, na jaře se trefil čtyřikrát. „Na podzim jsem měl spoustu šancí šancí, ale góly nedával. Trápila mě koncovka. Teď je to lepší, ale pořád by těch branek mohlo být víc,“ ví dravý křídelník.

Fotbalisté Slovácka díky Juroškově přesném zásahu ze 4. minuty zvítězili v Mladé Boleslavi 1:0 a oživili naději na účast v pohárech. Z šestého místa neúplné tabulky ztrácejí už jen tři body na Středočechy, kteří drží čtvrtou příčku zaručují start v kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

„Jsme rádi, že jsme konečně vyhráli, opět to zamotali a jsme ještě ve hře,“ těší Jurošku.

Moravany zdobila v Lokotrans Aréně mimořádná disciplinovanost, Slovácko v zápase ani jednou nefaulovalo.

I díky poctivému výkonu neinkasovalo, na jaře podruhé zvítězilo. „Týmu jsem věřil. Bojovali jsme jeden za druhého, s kluky jsme tam nechali všechno. Je hrozně důležité, že jsme to zvládli,“ uvedl.

Hostům pomohl v Mladé Boleslavi parádní nástup, rychlý gól. „Do utkání jsme vstoupili dobře, šli brzy do vedení. Dál jsme kombinovali, kontrolovali hru. Boleslav jsme v první půli do ničeho velkého nepustili. Škoda že jsme nepřidali druhý gól. Takto jsme se strachovali až do konce. Domácí začali ve druhé půli víc hrát, nakopávat, vyloženou šanci ale neměli,“ říká.

Po vystřídání na lavičce závěr emotivně prožíval, po závěrečném hvizdu sudího Černého si mohl oddechnout, zakřičet.

Jenže masér Pavel Stašek, který má pokřik na starosti, nic speciálního nachystaného neměl. „I tak jsme si zazpívali, zabouchali. Všem se nám ulevilo,“ přiznal rodák z Prostřední Bečvy.

Fotbalisté Slovácka se nyní chystají na sobotní domácí bitvu s pražskou Slavií, nadstavbu zakončí za týden v Ostravě proti Baníku.

„Jdeme zápas od zápasu, jsme takto nastavení. Na jaře se nám vůbec výsledkově nedaří, chceme začít od základů. Na Bank ještě nemyslíme, nejprve chceme něco uhrát se Slavií,“ dodal.