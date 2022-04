„Byli jsme hodně bojácní. Nepředvedli jsme dost velkou kvalitu na to, abychom Slavii potrápili ještě víc,“ štve trenéra zlínského Fastavu Jana Jelínka.

Moravany načal ve 32. minutě Tecl. Úvodní trefa slávistického kapitána sice neplatila kvůli ofsajdu, ale vzápětí si zkušený forvard zvedl náladu, když přetavil ve vedoucí gól centr Baha.

„Ten dostal na straně hodně prostoru. Přitom jsem kluky nabádal, aby byli soupeři blíž. V naší šestnáctce byl jediný domácí hráč, který se prosadil přes našeho stopera,“ posteskl si Jelínek.

Vzápětí se prudkou ranou z osmnácti metrů prosadil Provod, jehož střela proklouzla gólmanovi Rakovanovi mezi nohama a do té doby bojovného protivníka definitivně dorazila.

„Hráči se nedomluvili, kdo má jít do zdi. Soupeř toho využil. Byla to nešťastná branka, která nás zlomila,“ povzdechl si čtyřicetiletý kouč. „Po gólu na 2:0 jsem na hráčích viděl, že je pro zbytek utkání bude těžké motivovat,“ přidal Jelínek.

Sešívaní po změně stran hru i výsledek v klidu kontrolovali, triumf již v pohodě hrajících Pražanů završil v 64. minutě dorážející Olayinka, který na brankové čáře „ukradl“ gól spoluhráči Schranzovi.

Ševci trápili Slavii jen půlhodinu. Základní část zakončili porážkou 0:3

Ševci se už na výraznější odpor nezmohli. „Mrzí mě hlavně přechody do útoky. Věděli jsme, že to tady bude těžké, proto jsme museli hrát na brejky. Soupeř je ale v pohodě, rozehraný, navíc nastoupil v plné sestavě, takže abychom tady uspěli, museli bychom předvést výkon na hranici našich možností, což jsme rozhodně neukázali,“ prohlásil.

Zlíňané přitom velice dobře začali, jenž žádnou chybu laxního a nedůsledného protivníka v úvodu střetnutí nepotrestali, což je stálo nejen body, ale i lepší výsledek. „Na začátku utkání tam byly momenty, kdy jsme šli dopředu, ale akce jsme nedohráli. V přechodové fázi jsme měli vytěžit víc,“ míní Jelínek.

Ve druhém poločase za nepříznivého stavu už to měli hosté ve Vršovicích velmi těžké.

„Hráči Slavie hodně rotují, což se strašně blbě zachytává. Jejich kvalita je obrovská. Měli jsme být aktivnější, agresivnější, soupeře dostupovat, víc se hýbat. Bohužel jsme jim nechali spoustu volného prostoru a nedokázali se s tím pořádně vypořádat,“ dodal Jelínek.

Zatímco Fastav čekají v nadstavbové části jen souboje o udržení v nejvyšší soutěži, Slávisté opanovali základní část soutěže o bod před druhou Plzní a díky prvnímu místu v tabulce budou hrát v nadstavbě s hlavními konkurenty doma, takže jsou blízko čtvrtému titulu za sebou.

„Jsme rádi, že jsme to po všech těžkostech zvládli,“ oddechl si kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Ani proti Zlínu to ale ze strany sešívaných v úvodu zápasu nevypadalo na žádnou selanku. „Vstup do zápasu byl katastrofální,“ ulevil si. „Zatímco soupeř hrál na začátku velice dobře, my jsme byli nervózní, chyběl nám pohyb. Navíc jsme se špatně rozhodovali,“ vypozoroval.

„Postupem času jsme se ale dostali do tempa, celkově výkon v ofenzivě byl velice dobrý. Dali jsme v podstatě čtyři góly a vypracovali si spoustu dalších šancí,“ uvedl Trpišovský.

Domácí gólman Ondřej Kolář si ale sedmé čisté konto v sezoně nepřipsal, protože na závěrečné minuty nečekaně dostal šanci na hřišti Přemysl Kovář.

Tento tah pobavil nejen hráče Slavie, ale i fanoušky. „Mandy (Mandous – pozn. red.) je nemocný, potřebovali jsme rozchytat dalšího gólmana. Navíc Přema ještě neměl start, tak se to nabízelo,“ vysvětloval Trpišovský. „Přemluvil mě na lavičce, že to má s Ondrou (Kolář – pozn. red.) domluvené. Navíc je to můj nadřízený, takže jsem se tomu musel podvolit,“ dodal s úsměvem slávistický kouč.