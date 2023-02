„Nepřímý volný kop je nařízen pokud se brankář dotkne míče rukou poté, co mu ho úmyslně nohou přihrál jeho spoluhráč, vyjma případu, kdy brankář zjevně kopnul nebo se pokusil kopnout míč, aby ho dostal do hry (viz výklad pravidel fotbalu 1. 7. 2022, str. 108). Komise konstatovala, že brankář Kovář chtěl míč uvést do hry a pokusil se ho kopnout, což se mu nepodařilo a míč si nechtěně zahrál směrem ke své brankové čáře, kde míč zastavil rukou, což bylo podle komise legitimní a rozhodčí nechali správně pokračovat ve hře,“ stojí v prohlášení.