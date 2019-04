Zlínští fotbalisté nejprve nepokryli střílejícího mladíka Hložka a vzápětí po mizerně zahrané standardní situaci Bartošáka nezachytili rychlý kontr Sparty, který s přehledem zakončil střídající Tetteh.

„Skoro v každém jarním zápase dostaneme z první šance soupeře gól. Některá mužstva přežijí čtyři nebo i pět šancí soupeře, a přesto vyhrají. Nám se to nedaří,“ láteřil po pondělním utkání kouč poražených Roman Pivarník.

I když ševci bránili solidně, nakonec v Generali areně stejně padli. „Nepustit Spartu ani do jedné šance je složité,“ říká Pivarník.

Fastav i přes poctivý výkon nezvládl dohrávku 27. kola FORTUNA:LIGY a po porážce 0:2 se krčí až na devátém místě tabulky. „Samozřejmě jsme zklamaní, ale pořád máme o co hrát. Vrchol sezony je teprve před námi,“ připomíná zlínský kouč.

Ševcům k lepšímu výsledku a bodovému zisku nepomohly změny v sestavě ani návrat k rozestavení se třemi obránci po pěti zápasech.

„Každé rozestavení má nějaké výhody a nevýhody. Tím, že jsme hráli na tři stopery, jsme byli vzadu kompaktnější v šestnáctce. Ale ve středové řadě jsme přišli o spoustu sil, protože tam je o jednoho hráče méně,“ vysvětluje Pivarník.

Moravané dlouho deptali protivníka dobrou defenzivou, směrem dopředu ale příliš nebezpeční nebyli.

„Měli jsme dobrý přechod do útoku, ale šlo z toho vytěžit ještě víc,“ myslí si Pivarník.

„Měli jsme být po zisku míče důslednější. Škoda že jsme některé situace nedotáhli do konce,“ mrzí kouče Fastavu.

Hosté byli proti Spartě potrestáni za nedůslednost. Pivarníka ale více než trefa šestnáctiletého klenotu Hložka štvala druhá branka Tetteha. „Bylo to víc věcí najednou,“ upozorňuje.

Bartošák ale za stavu 0:1, kdy se ševci hnali za vyrovnáním, zahrál trestný kop mizerně a Pražané z brejku udeřili podruhé.

„Nemůže kopnout míč takto nízko a trefit prvního domácího hráče,“ zlobil se Pivarník.

„Sice jsme vzadu byli zajištění, ale Bartošák když se vracel zpátky, tak Tetteha nenabral nadoraz, nechal mu prostor, aby dal gól,“ přidal naštvaně.

Sparta se sice v první půli i chvíli po změně stran soužila, soustavný tlak ale nakonec přetavila ve výhru a tři body.

„Věděli jsme, co nás čeká. Bylo to dané rozestavením Zlína. Měli jsme vpředu velmi dobré pasáže, ale i hluchá místa. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. I když branky přišly až ve druhé půli, jsem rád, že jsme to zvládli,“ pronesl domácí kouč Zdeněk Ščasný.

Výkon v úvodní části ale zůstal za očekáváním. Favorit do přestávky zahrozil pouze prudkou střelou Sáčka, jinak vůbec nebezpečný nebyl.

„Bylo toho víc. Hlavně Kanga po dobré úvodní pasáži začal odskakovat dozadu pro balony. Křídla byla roztažená, navíc Drchal byl vpředu osamocený,“ našel Ščasný nedostatky ve hře svého týmu.

Sparťanům scházela také rotace a lepší pohyb.

„Když už jsme se dostali do koncovky, ve vápně Zlína bylo málo hráčů,“ posteskl si domácí stratég.

Letenským pomohl až přesun mladíka Hložka pod hrot.

„Až na několik ztrát hraje vyspěle. Klobouk dolů před ním,“ vysekl teenagerovi poklonu Ščasný.

Ševci podobný klenot nemají. I proto jedou z Prahy s prázdnou.