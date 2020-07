Právě na tento den ligový výbor svolal grémium profesionálních klubů, které se bude situací v Karviné zabývat. Do té doby mají Zlíňané dovolenou.

Hráči Fastavu sice pár dní odpočinku přivítali, ale plán ligového výboru, jak soutěž dohrát, se jim vůbec nezamlouvá. „Za mě je to nesmysl,“ říká natvrdo křídelník Antonín Fantiš.

„Když jsme po pauze začali znovu hrát, bylo řečeno, že když se nakazí větší počet hráčů, liga se ukončí,“ připomíná.

„Sám jsem zvědavý, kdo bude chtít s Karvinou hrát fotbal, když je tam teď taková situace. Mam malého tříměsíčního syna a pětiletou dceru, takže je nechci vystavit riziku, že bych něco přinesl domů,“ prohlásil.

„Je štěstí, že skupina o titul i o poháry se už dohrála,“ dodává.

Jako komplikaci to vnímá i útočník Tomáš Poznar.

„Určitě je v této fázi sezony dobře, že vedení ligy chce sezonu dohrát. Takto bude zabráněno všem spekulacím o regulérnosti soutěže. Nicméně cely tento soutěžní ročník je totálně rozbitý,“ pronesl nejlepší střelec Fastavu.

Podobně mluví také obránce Petr Buchta. „Přijde mi lehce nešťastné to takhle natahovat, ovšem chápu motivaci ligu dohrát, což je nejlepší řešení,“ myslí si.

Také stoper Dominik Simerský chápe snahu dohrát soutěž, aby nebyly žádné pochybnosti. Na druhé straně mu posunutí zápasů vadí.

„Pro nás, co máme už jistou záchranu, je tohle nejhorší možný scénář,“ míní vysoký zadák a zároveň navrhuje řešení.

„Byl bych pro, aby se liga po dohrání skupiny o titul ukončila. Ať nikdo nesestupuje, naopak bych ligu rozšířil o tři nejlepší týmy druhé ligy, na úkor nadstavby,“ nabízí svůj pohled.

Klíčem k restartu jsou kontrolní testy na Covid19 v Karviné.

Ty jsou naplánovány na 16. července, o den později bude zasedat ligové grémium.

S tím, že nadstavba se dohraje 23. a 26. července, baráž 29. července a 1. srpna. „Je to nepříjemné. Hlavně kvůli tomu, že stále nevíme, na čem jsme a jak to celé dopadne,“ říká záložník Jakub Janetzký.

„Je to docela zajímavé, protože člověk se musí v podstatě furt udržovat. Budeme mít jen týden přípravy a hned hrajeme dvě mistrovská utkání, ale uvidíme, jak dopadnou testy karvinských hráčů. Třeba se taky hrát vůbec nebude,“ přemítá mladý obránce Martin Cedidla.

Mládežnický reprezentant je na rozdíl od zkušenějších spoluhráčů pro dohrání soutěže. „Ať je prostě regulérní, jako byly i ty minulé,“ přeje si.

Pokud by se ale skupina o záchranu nedokončila, podle aktuálních řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila. Příští ročník první ligy by tak hrálo sedmnáct týmů.

„Samozřejmě každý chce ligu dohrát, ale takovýmto způsobem, kdy je soutěž dvakrát přerušená, to fotbalu rozhodně neprospěje a nám hráčům to úplně pokazí volno, neboť člověk si nemůže nic naplánovat, když se každou chvíli mění herní program,“ postěžoval si slovenský středopolař Marek Hlinka.

Také podle jeho krajana Róberta Matejova jde o nešťastné rozhodnutí, které musí respektovat.

„My jsme hlavně rádi, že jsme si záchranu uhráli sami ještě před touto neplánovanou pauzou a můžeme se v klidu chystat na další sezonu,“ říká slovenský halfbek.

I když současná situace není příjemná pro nikoho, Ševci se opravdu nemusí nijak zvlášť stresovat.

Vždyť na rozdíl od soupeřů z Příbrami, Opavy nebo Karviné si po náročném finiši a úspěšné záchranářské misi nyní mohou psychicky odpočinout.

„Vzhledem k tomu, že nás se týká pouze dohrát poslední dvě kola, tak si myslím, že pro nás to spíš než mistrovské utkání budou přípravné zápasy na novou sezonu,“ míní Matejov.