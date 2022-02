Čím si ten nepovedený vstup do utkání vysvětlujete?

Bohemka se chytila hned tu první akcí. Hrála doma, hnali ji fanoušci. Z úvodního tlaku vytěžila vedoucí branku. Náš rozjezd začal až po ní. Honili jsme to, ale i když jsme se dostali k jejich šestnáctce, soupeř poctivě bránil a padal do hlubokého bloku Bylo složité se tam dostat. Naše nekvalita mě děsila.

Zápas byl spíše bojovný než pohledný, že?

První poločas byl až na úvod vyrovnaný. V určitých pasážích hry jsme byli lepší a více drželi míč, potom se to zase přelilo. Druhý poločas nás Bohemka dlouhými auty a standardními situacemi hodně zatlačila. Začali jsme hodně faulovat, soupeř naopak zvýšil tempo. Dostali jsme se pod tlak, přestala nám hrát středová řada. Nedokázali jsme udržet balon a byli nepřesní. Až po prostřídání jsme se zase zvedli a měli dvě slibné situace, jedna z toho byla gólová. Šimon Chwaszcz to měl na hlavě, ale celkově to bylo málo. Byli jsme složití. Bohemka vyhrála zaslouženě, protože vstřelila branku.

Jak moc vám vpředu chyběl kapitán Poznar?

To nevím, protože nehrál. (úsměv) Tonda Fantiš ale vpředu odváděl dobrou práci. Dokázal sklepávat balony, se stopery Bohemky vyhrávat souboje. Z toho jsme pak chodili do akcí. Ve druhém poločase už jsme k němu balon ani nedostali. Vypadl nám z toho. Na konci jsme to zjednodušili, dobře do utkání vstoupil střídající Chwaszcz. My jsme se právě ke stylu Bohemky a vzhledem k terénům připravovali na jednoduší hru, chtěli jsme být přímočařejší, ale celkově to bylo komplikované.

Potěšili vás alespoň střídající hráči?

Od toho tam jsou. Je dobře, když střídající hráč vnese na trávník něco nového. My jsme změnili rozestavení, dali dva útočníky. Nahoře jsme míč déle podrželi, na konci jsme si vytvořili i dvě příležitosti.

Považoval jste duel v Ďolíčku za zásadní pro zbytek jara?

Nevím, v čem je začátek jarní části sezony klíčový… Nás v týdnu čekají dva domácí zápasy a až po nich budeme hodnotit vstup do druhé poloviny sezony. Chtěli jsme však začít jinak, bohužel jsme udělali krok špatným směrem. Musíme dál pracovat a získat body doma.

Nestraší vás absence tolika hráčů? Nyní jste přišel i o vykartovaného Vraštila.

Tak to prostě je. Takový je fotbal. Není to jednoduchá situace, my s tím ale musíme bojovat. Problémy mají i jiné týmy. Teď jsme se v té situaci ocitli my. Na další zápas musíme být připravení.

S Libercem hrajete už v úterý. Není to příliš brzy po karanténě?Neměli jsme na výběr. Nad tím nesmíme ani přemýšlet. Liberec na jaře neodehrál ani jedno utkání, obě měl odložené, takže k nám určitě přijede natěšený na start ligy. My musíme nastřádat všechny síly a doma se porvat o body.