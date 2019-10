Zkušený devětadvacetiletý útočník, který ve Fastavu hostuje z Mladé Boleslavi, se stejně jako zbytek zlínského týmu do pořádné šance nedostal. I proto ševci v důležité záchranářské bitvě hráli bez branek. „Porážka by pro nás byla velmi bolestivá, proto jsem rád, že máme aspoň bod,“ oddechl si urostlý forvard.

I když Moravané zastavili sérii tří porážek v řadě, čekání na výhru dál trvá. Zlín naposledy triumfoval 17. srpna v Opavě, v posledních čtyřech zápasech vůbec neskóroval a na gól čeká už 405 minut.

„Neumíme zápas dotáhnout do výsledku,“ štve Wágnera. Herně to v určitých momentech není úplně špatné, na druhé straně Příbram taky měla velkou šanci. Kdyby utkání skončilo 1:1 nebo 2:2, bylo by to pro lidi příjemnější a neřešila by se kvalita fotbalu,“ přidává.

„Příbram je silnější doma, my zase výsledky venku nemáme dobré. Kdybychom před týdnem porazili Mladou Boleslav, bylo by to z naší strany kvalitnější,“ je přesvědčený.

Bezbranková remíza nakonec neudělala vekou radost nikomu. Oba týmy se dál krčí u dna tabulky.

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Doufali jsme, že přijde jedna šance, kterou proměníme. Byla tam spousta náznaků, chyběla jedna kvalitní přihrávka, která by našla druhého hráče a ten by to uklidil,“ říká Wágner.

Ševci celkem obstojně kombinovali, ve finální fázi se ale souží.

„Byla tam spoustu centrů, my se ale prostě nenajdeme, což zlobí i Příbram. Kolem vápna si nevyhovíme. Neumíme dát gól, neumíme si přihrát, abychom si vytvořili velkou šanci, což mě mrzí,“ pravil bývalý hráč Jablonce, Plzně č Karviné.

První poločas nepřinesl žádnou výraznější šanci, mezi tři tyče se nevešla ani jedna rána.

„Prostě se utkaly dva týmy ze spodku, takže se hrálo se opatrně. Chyběl kvalitnější centr, který by přinesl lepší šance pro nás útočníky nebo podhrotové hráče,“ dodal Wágner.