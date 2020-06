„Když střetnutí zvládneme, mohli bychom se trošičku uklidnit a mít lepší pozici pro nadstavbovou část. To samé platí ale i pro Příbram,“ uvědomuje si křídelník Fastavu Antonín Fantiš.

Zkušený fotbalista se znovu postaví bývalému klubu. Motivaci uspět ale mají všichni ševci. Vždyť Zlíňané jako jediný ligový mančaft stále čekají na první jarní výhru. Remízy s Ostravou a v Mladé Boleslavi dodali ševcům kuráž, pohled na tabulku ale dál není vůbec příjemný.

Změnit to může sobotní mač.

„Nechci to nazývat klíčovým utkáním, ale důležité pro nás stoprocentně bude. Příbram se pod Pavlem Horváthem hodně zvedla. Udělala čtyři body, vyhrála v Olomouci, potrápila Slavii. Rozhodně k nám nepojede s poraženeckou náladou. Navíc všichni víme, jak vypadá tabulka. Případný neúspěch by nás hodně bolel. Musíme to zvládnout,“ ví dobře nejen kapitán Fastavu Petr Jiráček.

Ofenziva vázně

Moravané musí přidat hlavně v ofenzivě. Ve třech duelech po pandemii koronaviru skórovali jenom dvakrát. „Musíme dát nějaké góly“ říká zlínský trenér Bohumil Páník. „Možná bude stačit jeden, ale musíme to tam do té brány dotlačit,“ pokračuje.

Ševci se ale vpředu zatím těžko prosazují. Nejlepší střelec týmu Poznar se souží, Jawo potřebuje větší podporu spoluhráčů a Lotyš Ikaunieks čas. V Mladé Boleslavi jim k brance pomohli sami domácí.

„Góly dáváme těžko, musíme to tam nějak dotlačit. Hlavně útočníci musí být produktivnější a musí se ještě více se rvát do koncovky,“ nabádá svěřence zlínský trenér Bohumil Páník, který radost z výhry po svém návratu do Baťova města okusil pouze v krátké přípravě. Na ligový úspěch po neplánované pauze stále čeká.

Horváth: Základem úspěchu by mělo být srdce

Příbram ale nebude snadná kořist. I když jsou Středočeši stále poslední, minulý týden v Olomouci se dočkali první výhry po osmnácti kolech a ve středu sahali proti vedoucí Slavii po bodu.

Středočeši nakonec po velkém boji padli 0:1 a ztratili spoustu sil. Na odpočinek ale není čas. Fotbalisty Příbrami čeká v sobotu další těžký a důležitý duel. Ve Zlíně svedou zřejmě jednu z klíčových záchranářských bitev.

„Hrajeme čtvrtý den po zápase se Slavií. Času tedy bylo dostatek. Upravili jsme tréninky, kluci využili maséry a absolvovali nějaká cvičení, která je dostala do pohody,“ věří trenér Pavel Horváth, že jeho svěřenci jsou tak znovu připraveni podat bojovný výkon na hranici svých možností.

Proti vedoucí to málem stačilo na bod, který by měl pro Příbram v boji o záchranu cenu zlata. „Nechci říct, že pro nás tenhle zápas byl navíc, ale kdybychom z něj měli body, byl by to obrovský úspěch. A vzhledem k průběhu jsme v jeho zisk doufali,“ přiznává Horváth.

Jenže v závěru spasil favorita střídající Petar Musa.

„Chybělo nám osm minut, ale už je to pryč. Teď se soustředíme na Zlín, kde určitě chceme bodovat,“ říká jasně příbramský kouč a dodává: „Základem úspěchu by mělo být srdce. Pokud bychom jen malinko polevili, tak se nám to vrátí. Na kluky budu apelovat, že nasazení a odhodlání neprohrát jediný souboj tam musí prostě musí být, bez toho nemůžeme vůbec přemýšlet, že bychom se zachránili.“

Souboj čtrnáctého týmu s šestnáctým, které v tabulce dělí šest bodů, má výkop v sobotu v 16 hodin.

FORTUNA:LIGA, 28. kolo

FC Fastav Zlín (14.) - 1. FK Příbram (16.)

Výkop: sobota v 16.00, Letná

Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Mokrusch (Berka). VAR: Zelinka. AVAR: Paták

Ligová bilance: 9-5-5

Poslední zápas: 0:0 (26. října 2019)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Cedidla, Buchta, Simerský, Matejov – Fantiš, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili – Jawo, Poznar.

Příbram: Melichar – Kvída, Kingue, Dramé, Nový – Antwi, Tregler, Soldát, Zorvan, Rezek – Polidar.

Tip deníku: 2:1