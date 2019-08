„Byly tam nějaké centry, střely. Prostě zápas venku. Počítal jsem s tím, že si zachytám víc,“ přiznává Dostál.

Jediný, kdo momentální jedničku Fastavu překonal, byl ve 44. minutě domácí útočník Zajíc.

„Buchtičovi prošel míč mezi nohama, já jsem to ještě tečoval. Reflexivně jsem zkoušel balon levou rukou vyrazit, ale bylo to strašně blízko,“ říká Dostál.

Zatímco na jaře hrubě chyboval a ševci se Slováckem smolně prohráli, tentokrát byl osmadvacetiletý gól nejlepším zlínským mužem, přesto byl konečný výsledek stejný.

„Pro mě osobně je tento zápas hodně prestižní. Proto mě strašně štve, že jsme tady neuhráli ani bod,“ smutní Dostál.

Na předcházející souboj s krajským rivalem si v týdnu ani nevzpomněl. Na minelu už dávno zapomněl. „Chyby ke sportu patří. Kdybych se tím měl zaobírat, tak nemohu chytat,“ ví.

Spolehlivého gólmana po derby chválil také trenér Csaplár.

„Podal dobrý výkon. V tréninku i zápase působí hodně slušně,“ říká jinak nespokojený kouč Fastavu.

Výhrady měl hlavně k ofenzivně. Ševci potřetí ze čtyř letošních duelů vyšli střelecky i bodově naprázdno.

„I přes to, že jsme nehráli úplně to, co jsme chtěli, jsme měli ve druhém poločase dvě šance, které jsme mohli proměnit. Mohlo to skončit 1:1,“ cítí Dostál.

„Hodnocení nechám trenérovi, ale je fakt, že máme dvě šance a nedáme ani jeden gól. Šance si vytváříme, že je neproměníme, je věc druhá,“ přidává.

Výkon Slovácka hodnotit nechtěl. Ani k rozhodčímu neměl moc slov.

„Je pravda, že jsme tomu tlaku trošku podlehli. Na druhé straně jsme karty ze začátku dostávali jenom my. Ale nechci se v tom víc rýpat,“ uvedl.

K přístupu spoluhráčů výhrady neměl.

„Do zápasu jsme šli taky naplno, nikdo nic nevypustil Bili jsme se solidně,“ míní zlínský gólman.

Snaha nakonec byla zbytečná. Ševci opět padli 0:1 a jsou předposlední.

„Nemyslím si, že bychom byli úplně dole. Samozřejmě to nejde podle našich představ, ale pořád není důvod k panice,“ myslí si Dosty.

V pátek hostí Teplice. Na další ztráty už není prostor.

„Doma chceme bodovat vždycky naplno a nehledíme, s kým hraje. Nám je jedno, zda je to Slavia, Liberec nebo Teplice,“ zakončuje.