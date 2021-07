Areál Radostova, Luhačovice. Taková je nynější adresa fotbalistů Fastavu, kteří kousek od Zlína během středy až soboty podstoupí soustředění. Do výběru hlavního trenéra Jana Jelínka se dostalo 23 jmen, včetně tří brankářů. Na soustředění chybí Jan Hellebrand, Slovák, Číž a zraněný Martin Fillo.

Fotbalisté Zlína se od středy do soboty zúčastní soustředění v Luhačovicích. | Foto: FC Fastav Zlín

„Nacházíme se v nejtěžší části přípravy, kdy nám vrcholí čtrnáctidenní kondiční blok. Ten bude pokračovat i na soustředění, ale tam se spíše chceme zaměřit na vysvětlení systému naší hry. Musíme se taky pobavit o tom, co nám funguje a nefunguje. Po návratu ze soustředění se to přehoupne do herní fáze,“ vysvětlil pro klubové stránky Jelínek.