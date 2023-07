Pásku už měl na ruce v některých zápasech na jaře, když zaskakoval třeba za zraněného Václava Procházku. Do nové sezony FORTUNA:LIGY ale povede stoper Dominik Simerský fotbalisty Zlína z pozice kapitána.

Fotbalový Zlín uspořádal předsezonní tiskovou konferenci v hotelu Baltaci Atrium. Na snímku kapitán týmu Dominik Simerský. | Foto: FC Zlín

„Má role se změnila, ale na hřišti může být lídr i někdo z mladších kluků,“ upozorňuje zkušený třicetiletý obránce.

I když ševci jsou stejně jako minulý rok pasováni do role jednoho z největších aspirantů na sestup, na Letné tradiční předsezoní prognózy ani ankety neřeší.

„Nikdo nám nevěřil ani minulý rok a stejně jsme se zachránili,“ připomíná s úsměvem. „S podobnými řečmi si vůbec hlavu nelámu. Jestli nám lidé věří nebo ne, neřeším,“ tvrdí.

V Baťově městě po odchodu deseti hráčů začínají novou etapu. Místo mazáků a veteránů přišla řada na odchovance a mladší hráče.

„Sice odešlo dost lidí, ale dost hráčů, co zažili minulou sezonu, tady zůstalo. Pokud se k tomu nabalí uzdravený David Tkáč i ti nově příchozí, není důvod to vidět černě už na začátku sezony,“ má jasno bývalý zadák Brna, Opavy či Jablonce.

„Liga je od pátého místa dolů strašně vyrovnaná, mezi mančafty nejsou velké rozdíly,“ přidává.

„Až čas ukáže, jak na tom v sezoně budeme, ale zápasy na konci minulé sezony jsme zvládali, teď by to mohlo být stejné,“ věří.

Soupisku Zlína v létě doplnili také odchovanci. V kádru je třeba brankář Bachůrek, obránci Polášek s Kulíškem či Čížem nebo záložníci Hrdlička s Bužkem.

Grygera: Klub je díky majiteli stabilizovaný. Největší posilou je uzdravený Tkáč

„Kluci s námi občas trénovali, v tom problém není. Oni spolu hráli na Vršavě, přechod na Letnou je tak pro ně o hodně jednodušší. Vypadají dobře, snaží se. Věříme, že budou právoplatnými členy kádru,“ přeje si také Simerský.

Společně s dalšími mazáky se je snaží na hřišti i v šatně usměrnit, poradit jim. „Samozřejmě je to něco jiného než když jsem v mužích začínal já, ale to je dáno dobou. Kluci jsou pokorní. Je na jich vidět velká chuť do fotbalu. Někteří ještě chodí do školy, mají jiné zájmy než hráči s rodinami,“ srovnává.

„Tlak ale na ně nyní bude větší, každý z nich se s tím musí vypořádat. Všechno ale mají kluci před sebou,“ doplňuje.

Výkony ševců ale budou stát spíše na zkušenějších borcích či talentech Slončíkovi a Tkáčovi, který v případě řídili a táhli zlínskou ofenzivu.

Moravany ale čeká mimořádně těžký start. Hned na úvod se představí na půdě nováčka z Karviné, pak vyzvou Spartu a Slavii. „S každým hrajeme v sezoně dvakrát, to si nevybereme. Soupeři jsou jací jsou,“ mává rukou Simerský.

Že ševci odstartují ročník v Karviné, jako problém nevidí. „Spíš je to pro nás zajímavé. Karviná je hratelná. Není důvod se jí bát,“ říká.

Vylepšení pro fanoušky na Letné: nový catering, více stánků i pivo Radegast

V týmu nováčka má dva bývalé spoluhráče z Opavy. Kromě obránců Jana Žídka a Jaroslava Svozila ale další hráče sobotního soupeře příliš nezná.

Ševcům navíc pomohlo, že v nadstavbové části minulé sezony přerušili dlouhou sérii bez venkovní výhry, i díky triumfu v Pardubicích se zachránili. Letos budou chtít na soupeřových stadionech bodovat častěji.

„Je pravda, že venkovní zápasy nebyly dobré, ale na konci sezony jsme v některých utkáních byli blíže k vítězství než domácí tým. Do sezony ale jdeme s čistou hlavou. Věřím, že v Karviné budeme bodovat,“ uvedl vysoký stoper.

Že se začíná už v patnáct hodin, až tolik neřeší, byť by v létě hrál spíše večer při snesitelnějších teplotách. „Nevím, kdo vybírá časy, ale když v zimě hrajeme v sedm večer, je to taky zajímavé. Ve vedrech to příjemné není, ale fotbal hrajeme celý život, takže jsme na to zvyklí. Navíc podmínky jsou pro oba mančafty stejné,“ dodává.