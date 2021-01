Zkušený brankář Fastavu Stanislav Dostál zahájil nezvykle krátkou zimní přípravu s novým kontraktem v kapse, smlouvu v mateřském oddíle již před koncem loňského roku prodloužil až do léta 2023.

„Samozřejmě to beru jako odměnu za práci, kterou jsem pro klub odvedl. Jsem rád, že i když je doba taková zvláštní a těžká, že jsme se dohodli a já zůstávám dál ve Zlíně. Ke klubu mám vztah, což hrálo velkou roli,“ říká jednička aktuálně jedenáctého týmu FORTUNA:LIGY.

Do nejvyšší soutěže poprvé nakoukl v roce 2008. Premiéru si odbyl v domácím duelu s olomouckou Sigmou. Tehdy mu bylo sedmnáct let, čtyři měsíce a devatenáct dní. Tehdejší rekord Petra Čecha překonal o dva týdny, stal se nejmladším brankářem v ligové historii.

Od té doby zůstává věrný Zlínu. A pokud se nestane něco mimořádného, profesionální kariéru zakončí doma na Letné.

Dostál se ale s milovaným fotbalem neloučí. „Vzhledem k tomu, že je mi teprve devětadvacet, tak je na to ještě brzy,“ ví dobře.

„Věřím, že pokračovat budu i po vypršení stávajícího kontaktu. Uvidíme, třeba se v budoucnu ještě něco zajímavého objeví,“ tajně doufá.

Nyní však myslí hlavně na Zlín. Nabídky vedení klubu si váží, i když novou smlouvou hned nepodepsal. „Nějaký čas na rozmyšlenou jsem potřeboval. Přece jenom po takové době vás láká zkusit něco jiného,“ přiznává.

Ke klubu má ale vřelý vztah. Jenom tak odejít by nedokázal. „Aby mě něco přesvědčilo, tak by to muselo být hodně zajímavé,“ prohlásil.

I když nějaké nabídky obdržel a třeba se mu ozvaly i kluby ze zahraničí, po dohodě s manažerem se rozhodl pokračovat v Baťově městě.

„Zlín přišel první, jeho nabídka byla konkrétní. S manažerem Zdeňkem Grygerou už nám jen zbývalo, abychom se dohodli,“ líčí.

Tak krátkou přípravu ještě nezažil

Dostál podepsal nový kontrakt už před posledním zápasem s Teplicemi. O Vánocích tak nemusel nic řešit a nejkrásnější svátky v roce si mohl užít ve společnosti rodiny a přátel.

Moc volného času ale na nejbližší neměl.

„S přítelkyní máme rodinu rozprostřenou po celém kraji, takže to na mě bylo až moc krátké a docela hektické, ale zvládli jsme všechny navštívit a chvíli s nimi pobýt, což bylo fajn,“ líčí s úsměvem.

Moc času ovšem nebude mít ani na přípravu. Letošní zimní dril potrvá pouze dva týdny, jarní část startuje už v polovině ledna.

„Bude to zase něco nového, takhle krátkou přípravu jsem ještě nezažil. Upřímně jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ říká.

Podle zlínského gólmana ale trenéři Fastavu určitě mají nějaký plán, jak dostat ševce zpátky do tempa i formy.

„Doufám, že vydrží počasí a budeme všichni zdraví,“ přeje si nejen Dostál.

V zimě tráva neroste

I když podmínky v Česku zatím profesionálním fotbalistům přejí, do startu druhé poloviny se může změnit. Mrazy a těžké terény jsou pro všechny ligové hráče velkým strašákem.

Zlínská jednička to tak neprožívá, velmi zvědavá je hlavně na hrací plochy.

„Jak všichni víme, v zimě tráva neroste,“ připomíná s úsměvem. „Navíc většina klubů u nás nemá osvětlovací jednotky SGL, které trávě dost pomáhají. A jestli do toho začne opravdu mrznout, tak to bude velmi zajímavé,“ míní.

Jinak strach z brzkého startu nemá.

„Během pauzy jsme samozřejmě všichni dostali individuální plány, abychom z toho úplně nevypadli, takže by to mělo být v pořádku. Jenom, ať zůstaneme všichni zdraví,“ znovu opakuje tradiční přání na závěr.