Taková byla nedělní premiéra známého trenéra Pavla Vrby na lavičce fotbalistů Zlína, kteří vstoupili do jarních odvet remízou s Baníkem Ostrava 1:1. Duel 17. kola FORTUNA:LIGY na Letné sledovalo 4237 diváků, další fanoušci zůstali v teple a dívali se v televizi.

„Do šedesáté minuty bylo utkání vyrovnané. Hráli jsme zodpovědně, gól, který jsme dostali, byl po našem nedůrazu. V závěru naše tempo bylo náročnější, než jsme si představovali. V kvalitě jsme posledních dvacet minut zaostávali. Baník měl dvě stoprocentní příležitosti, Rakovan nás dvakrát podržel. Vzhledem k tomu je pro nás bod cenný. Ukázali jsme srdce, doufám, že se nám to vrátí,“ uvedl nový zlínský trenér Pavel Vrba.

Jeho protějšek Pavel Hapal litoval především hloupé inkasované branky a zahozených šancí Miškoviče na konci střetnutí. „Je to škoda. Měli jsme tady na vítězství,“ míní.

Ohňostroj na Letné? Když to začalo létat okolo, bylo to nepříjemné, říká Rakovan

„Celý zápas jsme měli relativně pod kontrolou. Na druhou stranu jsme si v prvním poločase nic nevypracovali, i když jsme dali gól. První půle byla promarněná. Mrzí mě inkasovaný gól, byl hloupý, bylo to po jediné šanci soupeře. V závěru jsme měli tři stoprocentní šance, hlavně Miškovič, který jinak odehrál dobrý zápas, ale vychytal nás brankář. Převládá lehké zklamání, měli jsme tady vyhrát, ale co se týká nasazení a bojovnosti, to tam bylo. Jen chyběla kvalita v koncovce,“ dodal Hapal.

Hosty poslal do vedení ve 41. minutě Jiří Klíma, po změně stran vyrovnal Libor Kozák. Zlínští tak v nejvyšší soutěži přerušili sérii čtyř porážek, přesto zůstávají předposlední v tabulce. Baník v lize neprohrál se Zlínem poosmé za sebou, na hřišti soupeře počtvrté v řadě remizoval.