„Výsledkově se mi to hodnotí dobře. Získali jsme tři důležité body v nervózním utkání, které nepřineslo velkolepou podívanou hlavně v první půli, kdy se přeléval balon z jedné strany na druhou. Podržel nás Rakovan při penaltě. Kdyby šla Karviná do vedení, bylo by těžké to otáčet. Druhá půle byla dobrá, šli jsme za druhým gólem a dali jsme ho. V závěru Karviná zjednodušila hru, nakopávala míče, byl to boj. Ubojovali jsme to a jsem za tři body strašně rád," prohlásil trenér Fastavu Jan Jelínek.

Páníka je mi trošku líto, přiznává Poznar. Co říká o Bartošákovi?

O výhře Zlína rozhodl dvěma brankami Tomáš Poznar na začátku obou poločasů. Za hosty srovnal ve 28. minutě na 1:1 Lukáš Bartošák, jeho spoluhráč Kristi Qose neproměnil na konci úvodního dějství pokutový kop. V divokém závěru byl navíc vyloučen karvinský Eduardo Santos.

Trenéru Bohumilu Páníkovi tak návrat do známých míst nevyšel podle představ. Domů se vracel s těsnou porážkou. „Dnes jsme se porazili sami. Za stavu 1:1 jsme si vytvořili převahu, měli jsme soupeře dorazit, ale to se nestalo. Zápas se nám po změně stran a neproměněné penaltě vymkl z rukou, bylo tam více problémů. Neuhráli jsme balon ve středu hřiště, domácí byli lepší, na rozdíl od nás zvládli krizové situace. Dvakrát se proti nám prosadil Poznar. Kdyby ho Zlín neměl, dostal by se do stejných problémů jak my," prohlásil karvinský kouč.