Hosty poslal do vedení už v 9. minutě Janetzký, náskok Zlína navýšil z pokutového kopu Drame, triumf předposledního týmu FORTUNA:LIGY pečetil svým premiérovým gólem v dres Zlína Silný.

„Bylo to klasické pohárové utkání. Soupeř na rozdíl od nás neměl co ztratit. My jsme rádi, že jsme postoupili, ale náš výkon nebyl úplně ideální. Nevyřešili jsme spoustu přechodových situací a gólových příležitostí, takže nemůžeme být spokojení,“ říká Silný.

Za domácí nastoupil i odchovanec Zlína Lukáš Kaláb, který se coby hráč divizního Startu Brno postavil mateřskému klubu, v pohárovém souboji okusil atmosféru profesionálního fotbalu.

I přes prohru 0:3 si duel 2. kola MOL Cupu proti ševcům náležitě vychutnal, setkání s pár kamarády moc užil. „Byla to pro mě parádní fotbalová zkušenost,“ vyznává se.

Uzdravený Hloušek o souboji s Hradcem: Nechutný soupeř, zvláštní atmosféra

Dvaadvacetiletý záložník bral střet s účastníkem nejvyšší české soutěže hodně prestižně „Zahrát si proti prvoligovému týmu se celku jako je START Brno nepoštěstí každý den, tím spíš, když je to můj rodný klub,“ říká.

Radost z pohodové výhry Zlínu kazí jen vyloučení záložníka Marka Hlinky v 54. minutě. „Zbytečná komplikace,“ poznamenal asistent trenéra týmu FC TRINITY David Hubáček.

V verdiktu sudího Křepského se ale vyjadřovat nechtěl. „Prostě to rozhodčí takto necitlivě posoudil a dohrávali jsme v deseti,“ řekl jen.

Ševci přitom se zkušeným středopolařem počítali pro nedělní ligovou bitvu proti Hradci Králové.