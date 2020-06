Pomoct by Fastavu měla trefa Bosňana Džafiće z konce sobotního duelu.

„Každý gól, který dáme, je povzbuzující do dalších zápasů. Tento tým se nevzdává a věřím, že bude v tomto trendu pokračovat. Víme, že Boleslav dvakrát prohrála, s Plzní dostala naloženo, ale o to větší motivaci bude mít to odčinit. Naše cesta k úspěchu povede ale přes náš přístup," ví dobře zlínský trenér Bohumil Páník.

Na úterní střetnutí začal myslet hned po pikantním střetnutí s Baníkem.

„Mně už to v kanceláři běží. Budeme se na dívat a připravovat materiály tak, aby to hráči měli v pondělí na stole,“ hlásil o víkendu.

Zatímco v úvodních dvou zápasech po pandemii koronaviru základní sestavu nezměnil, proti Mladé Boleslavi zřejmě nějaké změny udělá. Proti Ostravě totiž zaujali hlavně střídající hráči. Na vyrovnání se podíleli hned tři zlínští žolíci. Spolupráci Martíneze a Matejova přesně zakončil Džafić.

„Střídání nám pomohlo,“ souhlasí Páník.

„Je to pro ně povzbuzují, že dokázali mužstvo posunout,“ přidává zkušený kouč, který využil všech pět možností. Přesto se na všechny členy širokého kádru nedostalo. Někteří se vůbec nedostali ani na lavičku.

„Čtyři kluci skončili na tribuně, což je pro ně dost kruté, protože celý týden poctivě trénují a pak nejsou ani nominováni k zápasu,“ říká Páník a ujišťuje, že ukáže i na Chwascze, Ngimbiho, Nečase, Azackého či Bartošáka.

„Mohou přijít karty, zranění, takže všichni hráči musí být připravený,“ uvedl Páník. „Hlavně v hlavě musí mít jasno a vědět, že i když dneska nehraji, tak pozítří přichází další zápas a klidně mohu nastoupit,“ pokračuje.

Sestavu určí až v den utkání. Rozhodující bude hlavně zdravotní stav hráčů.

„Samozřejmě jsou tam nějaké náznaky zranění. Uvidíme, jaké bolístky tam budou v úterý, protože dva dny po zápase tělo není v pořádku. Hlavní bude, jak se budou kluci cítit po probuzení. Celé to vyhodnotíme až ráno před utkáním,“ přiznává třiašedesátiletý odborník.

Změny plánuje také domácí kouč Jozef Weber, kterého k tomu vedou spíše výkonnostní důvody. „V zimě jsme udělali změny, rozhodli jsme se jít nějakou cestou. Ještě to takhle zkusíme jeden, dva zápasy, zachránění jsme. Ale dávat šanci hráčům, kteří o to nestojí, to nemá smysl,“ prohlásil trenér Mladé Boleslavi po ostudném výprasku v Plzni.

Středočeši duel na západě Čech vůbec nezvládli, po hrozivém debaklu 1:7 mají co napravovat.

„Pořád je to jenom jeden zápas, kterých je po celém světě spousta. Teď je na nás, abychom to odčinili a ukázali, že i my můžeme být sebevědomí a umíme přehrát soupeře,“ říká útočník Tomáš Wágner.

Podle něj musíme borci z města automobilů na víkendovou nálož zapomenout a koukat se dopředu. „Pokud v úterý zvítězíme, tak se dostaneme na příčky, kde chceme být. To je motivace, která nás musí hnát,“ prohlásil Wágner.

Urostlý forvard strávil podzim právě na hostování ve Zlíně, teď se postaví bývalým spoluhráčům. Kamarády nijak šetřit nebude. „Bereme jenom výhru,“ vzkazuje do Baťova města. „Když ale nebudeme hrát na sto procent, můžeme se trápit,“ ví moc dobře.

Známého soupeře nepodceňuje. „Bude to opak, než co jsme zažili v Plzni. Zlín určitě bude hrát zezadu a čekat svoji šanci. Musíme být trpěliví a vpředu kvalitní,“ uvedl Wágner.

Mladá Boleslav odehrála velmi slušný podzim, ale po odchodu elitních střelců Komličenka a Mešanoviče a zranění špílmachra Matějovského se souží. Od února vyhrála pouze jednou, po ligovém restartu neuspěla na Slavii a ani teď v Plzni.

Přesto stále zůstává na dostřel elitní šestky, která v nadstavbě zaručuje boj ve skupině o titul.

FORTUNA:LIGA, 27. kolo

FK Mladá Boleslav (8.) - FC Fastav Zlín (14.)

Výkop: úterý v 18.00, Lokotrans aréna

Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler (Adámková)

Ligová bilance: 13-2-6

Poslední zápas: 2:0 (26. Komličenko, 89. Bucha, 12. října 2019)

Pravděpodobné sestavy:

Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Túlio, Pudil, Zelený - Jakub Klíma, Hubínek - Douděra, Janošek, Fulnek - Jiří Klíma.

Zlín: Dostál – Matejov, Buchta, Simerský, Jiráček – Džafić, Hlinka, Conde, Martínez, Čanturišvili – Poznar.

Tip deníku: 2:2