Před dvěma týdny slavili rekordní výhru, pět nastřílených branek. Ani triumf nad Českými Budějovicemi ale fotbalisty Zlína nenastartoval. Naopak. Ševci zůstávají předposlední, dál se brodí v bahně.

Obránce Zlína Martin Cedidla (ve žlutém dresu) při zápase se Sigmou Olomouc. | Foto: FC Trinity Zlín

Matný výkon s Olomoucí fanoušky nepotěšil, těsná porážka 0:1 přinesla akorát další problémy.

„Ani po Českých Budějovicích jsme si neříkali, jací jsme mistři světa, že jdeme nahoru. Výhra nám pomohla, zvedla nás, ale teď jsme zpátky nohama na zemi,“ líčí smutně obránce Zlína Martin Cedidla.

Člen reprezentační jednadvacítky patří mezi pár odchovanců v sestavě FC Trinity.

Současnou situaci prožívá, trápí jej stejně jako další borce. „Na hlavu je to náročné,“ přiznává.

Sestup si snaží nepřipouštět, ale ne pokaždé dokáže vypnout, být pozitivní.

„Člověk si to v hlavě přehrává, ale snažím se si to nebrat,“ tvrdí.

Ševci se po očku stále dívají i nahoru. Dobře ale vědí, že nejdůležitější je nebýt poslední. Na jaře ale dál tančí na tenkém provázku, pád je hodně blízko. Stačí se podívat na tabulky i los. Moravané v závěrečných třech kolech základní části vyzvou Plzeň, Bohemku a Mladou Boleslav. Dvakrát hrají venku, pouze s klokany doma.

Další domácí ztráta. Ševci podlehli Olomouci, rozhodl Chvátal po rohu

„Musíme se pokusit získat šest bodů, které by byly nádherné a pomohly by nám. Hlavní je se nedívat kolem sebe, ale makat a hlavně bodovat. Na konci uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl.

Pokud se ale Zlíňané nezlepší, těžko budou vyhrávat. S Olomoucí promrhali první půli, takto špatně dlouho nehráli. „Vysvětlení proto nemám,“ krčí rameny mladý bek.

Výkon mužstva nechápe. „Taky nad tím přemýšlím a asi ještě budu. To, co každý z nás předvedl v prvním poločase, bylo něco šíleného,“ ví dobře.

Takovou mizérii Letná dlouho neviděla. Nespokojený kouč Vrba musel o přestávce v šatně zvýšit hlas, hráče seřvat, aby se probrali a začali více běhat, hrát i makat. „Trenér říkal, že se musíme zvednout a ukázat fanouškům, že o tu ligu chceme dál bojovat dál,“ prozrazuje.

Navštívili jsme: Morkovice dohnaly v Luhačovicích ztrátu 0:2, výhře byly blíž

Zlínu proti Sigmě částečně pomohla střídání. Hlavně talent Slončík byl na trávníku vidět. Hru domácích pomohl pozvednout také Fantiš

„Pomohla nám poločasová pauza. Trošku jsme se nabudili, odpočinuli si. Do druhé půle, která už byla vyrovnaná, jsme vlétli daleko lépe,“ říká Cedidla. Vyrovnat mohl v 57. minutě Didiba, to by ale musel po rohu zblízka trefit branku, podobně jako střídající Fantiš v 62. minutě po jedné z mála rychlých a přesných akcích Zlína.

Nápor domácího celku s přibývajícím časem vzrůstal, ale vyloženou šanci na vyrovnání si nevypracoval.

„Chybělo nám přesnější zakončení, neměli jsme ani štěstí. Dvě tři šance tam byly, alespoň jednu z nich musíme proměnit,“ ví Cedidla, kterého za týden v Plzni čeká jubilejní stý zápas v české nejvyšší soutěži.