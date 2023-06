Žádnou dovolenou neplánuje. Krajní obránce Zlína Martin Cedidla doufá, že si letošní těžkou sezonu po náročné skupině o udržení a baráži ještě prodlouží. Nejen důrazný zadák týmu FC Trinity netrpělivě vyhlíží pondělní nominaci trenéra Jana Suchopárka, který oznámí seznam fotbalistů, kteří se na přelomu června a července v Gruzii představí na mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Fanoušci Zlína při barážovém zápase ve Vyškově | Video: Jan Zahnaš

„Nervózní nejsem, nějak to dopadne, ale věřím, že si nominaci svými výkony zasloužím,“ uvedl po nedělním duelu v Drnovicích, kde ševci díky bezbrankové remíze s Vyškovem slavili záchranu ve FORTUNA:LIZE.

Cedidla mateřskému klubu pomohl k udržení v nejvyšší soutěž, sám možná v létě Baťovo město opustí, odejde jinam.

„Účast na EURO mi může pomoct, ale nechám to osudu. Nějak to dopadne,“ zůstává v klidu.

Spolehlivý a poctivý bek ze Zlína neutíká. Sám ale cítí, že by se mohl v kariéře posunout o kousek dál. Jenom o záchranu hrát nechce, toho si užil dost v posledních sezonách.

Letos měli ševci nejvíce namále, nakonec to ale stejně jako v minulých letech zvládli, byť v jednu dobu už tančili nad propastí a řada lidí je odepisovala.

„Bylo to hodně náročné, ale pomohlo nám, že jsme si to tolik nepřipouštěli. Šli jsme zápas od zápasu a bojovali až do konce,“ říká.

Zásadní zlom podle Cedidly nastal v Pardubicích, kde Moravané i díky chybě brankáře Nity v závěru otočili důležitý duel a po výhře 2:1 se nastartovali k parádnímu finiši.

„Tam jsme do toho všichni dali maximum, strašně nám to pomohlo. I díky tomu jsme se dostali do baráže a záchranu uhráli,“ má jasno.

Ševci zvládli venkovní odvetu, po remíze 0:0 budou hrát ligu i příští rok

I když ševci ve dvojzápase s Vyškovem nijak nezářili, ani v jednom utkání neinkasovali a zaslouženě slaví záchranu.

„Jsem rád, že se nám povedlo splnit cíl, dodržet taktický plán. Důležitá byla pevná defenziva. Chtěli jsme ještě dát gól, který nám bohužel neuznali, ale to nás už tolik nebolí,“ usmívá se.

Ševci ve venkovní odvetě všechno podřídili výsledku. Nehráli na krásu, ale na výsledek, což se jim stejně jako před týdnem v Brně vyplatilo. „Všechno jsme podřídili bodům, výsledku,“ přikyvuje Cedidla. „Samozřejmě dobře víme, že to nebylo tolik koukatelné jako někdy předtím,“ uvědomuje si.

Zlíňané si v Drnovicích dali pozor na rychlá domácí křídla, dokonale eliminovali hlavní vyškovské zbraně, které tentokrát byly úplně nefunkční. „Bylo to gró našeho výkonu,“ těší Cedidlu.

Ševci si záchranu užili se svými fanoušky, kterých do Drnovic dorazilo několik stovek. Stadion byl vyprodaný, na utkání dorazilo 4500 diváků.

„Hrál jsem tady už MOL Cup, takže jsem věděl, jak to tady vypadá. Nebyl jsem překvapený. Stadion jsem viděl i na fotkách,“ přiznává.

Cedidla si nyní odpočine, užije týden volna. Pak by se měl hlásit reprezentačním trenérům, česká lvíčata před EURO absolvují přípravný kemp. „Žádnou dovolenou neplánuji, možná někam vyrazím na dva či tři dny, ale spíš doplním síly,“ dodává.