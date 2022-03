Že by musel jako spousta Ukrajinců opustit rodinu, narukovat a se zbraní v ruce bránit svou vlast před nepřítelem, si nedokáže vůbec představit.

„Je to pro mě nepochopitelné a je mi zle z toho, co se v dnešní době. Marně přemýšlím, jak je něco takového v jednadvacátém století vůbec možné,“ kroutí hlavou dvacetiletý obránce Fastavu.

Je rád, že žije v Česku, rodinu a kamarády má u sebe a může se soustředit jenom na milovaný sport.

Fotbalové starosti jsou oproti konfliktu na Ukrajině malicherné.

Ševci po vydařeném startu do jara vyšli dvakrát bodově naprázdno, když neuspěli s kandidáty na mistrovskou trofej.

Po nezdaru v Praze se Spartou podlehli i doma Plzni a dál zůstávají těsně za branami prostřední skupiny.

„Obě porážky mě mrzí stejně, ale ta s Plzní asi trošku víc, protože byla před domácími fanoušky,“ říká.

„V obou zápasech jsme hráli velice dobře, bohužel jsme v nich dali pouze jeden gól a ten byl navíc vlastní, tudíž to nás trochu sráží, ale věřím, že se to zlomí a s Hradcem to zvládneme,“ přidává odhodlaně.

I když Moravané proti favoritům předvedli slušný výkon a silné soupeře místy předčili, body jim proklouzli a Jelínkova parta si vyslechla jen slova chvály, odměněna za snahu a předvedenou hru nebyla.

„Poslouchá se to krásně krásně. Konečně hrajeme svoji hru, kterou chceme hrát po celou sezonu. Bohužel body tomu teď chyběly, což nás určitě mrzí, ale věřím, že teď se nám to vrátí,“ uvedl.

Na fotbalisty Zlína před reprezentační přestávkou čekají dva soupeři z východních Čech. Proti Hradci Králové a Pardubicím budou v jiné pozici než s Plzní či Spartou, byť ani nadcházející šichty nebudou vůbec jednoduché, další ztráty by přinesly jenom problémy a zklamání.

Cedidla mezi soupeři až tolik nerozlišuje, uspět chce pokaždé. „Každý z nich má něco svého, ale oba zápasy budou fyzicky hodně náročné. Rozhodovat bude bojovnost, větší touha, ale hlavně tady půjde o nás a o naši hru. Jestli zvládneme v ní pokračovat, budeme úspěšní,“ věří poctivý bek.

Letos je na tom lépe Hradec. Nováček se od začátku sezony drží v horní polovině tabulky, atakuje pozice v elitní šestce. „Ani mě to nepřekvapuje. Hrají odvážně, bojují o každý balon a díky tomu jsou tam, kde jsou,“ má jasno zlínský odchovanec.

Právě v tom vidí největší sílu votroků. „Bojovnost, poctivost a odvaha dopředu,“ vyjmenoval hlavní přednosti sobotního protivníka.

Ševci doma s Východočechy na podzim padli 2:3, teď mají velkou motivaci soupeři porážku oplatit.

„Určitě ano. Samozřejmě v každém zápase je motivace soupeře porazit, ale když s ním prohrajete první zápas, tak jim to chcete vrátit,“ říká.

Víkendový duel slibuje slušnou podívanou, ale komorní atmosféru. Duel 25. kola FORTUNA:LIGY se totiž hraje v Mladé Boleslavi, kde Hradečtí našli svůj dočasný azyl.

V Lokotrans aréně tak narváno rozhodně nebude. „Diváků asi nebude úplně moc, což je velká škoda, ale věřím, že alespoň nějací dorazí a udělají zajímavou kulisu,“ přeje si dvacetiletý obránce.