„Štve nás to delší dobu. Vždycky, když si můžeme uhrát prvoligovou příslušnost a nemusíme koukat na další výsledky, poslední krok neuděláme. Mohli jsme si to uhrát dávno, ale zbytečně se to protahuje,“ štve nejen obránce Fastavu Václava Procházku, který v neděli oslaví osmatřicáté narozeniny, ale dárku v podobě výhry se nedočkal.