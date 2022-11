„Jsme nespokojení, protože jsme nesplnili postupový cíl. Celý duel byl pro nás o hlavě. Doplatili jsme na to, jak celý podzim probíhal. Touto porážkou jsme dopili kalich hořkosti do dna,“ bolelo po utkání Vrtělku.

Úvodní šanci patřily domácím, ovšem bez gólového efektu. Ve 34. minutě se v největší šanci ševců ocitl Fillo, ale ve skluzu z úrovně penaltového puntíku minul. Před odchodem do kabin mohli jít do vedení hosté, ale nejprve Lacík střelou z hranice malého vápna minul, poté nevyužil zaváhání Rakovana a prázdnou bránu netrefil.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

„Byli jsme připravení na brejky soupeře, na tom má svou hru postavenou. Problém byl hlavně v tom, že jsme je dostatečně nezaměstnali v naší útočné fázi, měli jsme si vytvářet více šancí, nebezpečných situací,“ vypozoroval domácí trenér.

Zlínští vstoupili aktivně do druhé půle a už po třech minutách se ve stoprocentní šanci ocitl Hrubý, ovšem trefil pouze brankáře. Hra se přelévala ze strany na stranu a po hodině hry zahrozili opět hosté, po rohovém kopu hlavičkou orazítkovali břevno. V 78. minutě si míč navedl Hrubý a střelou z hranice pokutového území také orazítkoval horní tyč.

Pět minut před koncem přišlo rozhodnutí - chybnou rozehrávku vypíchli napadající hosté a rychlý brejk i díky povedené kličce zakončil Alegue. „K takové fatální chybě se cokoliv říká. Vyřadili jsme se sami,“ neskrýval rozčarování Vrtělka. „Tím, že Vyškov hraje na špici druhé ligy a my jsme ve spodních patrech první, tak rozdíly se smazávají. Tento zápas to jasně ukázal a bohužel nakonec to tak i dopadlo,“ klopil zklamaně oči.

Špatný úvod, osm vyloučení. Série Beranů skončila v Litoměřicích

Naopak v táboře soupeře panovalo nadšení. „Dotáhli jsme do konce podzimní pohádku - ve druhé lize jsme druzí, navíc se můžeme těšit na čtvrtfinále poháru. Ve Zlíně jsme výhru vydřeli kvalitní obranou a využitým brejkem. Jsme šťastní,“ přiznal po utkání rozesmátý kouč Vyškova Jan Trousil

TRINITY ZLÍN – VYŠKOV 0:1 (0:0)

Branka: 85. Alegue. Rozhodčí: Radina – Horák, Vlček, Volek. ŽK: 58. Oulehla a 87. Klesa (Vyškov). ČK: 93. Hrubý (Zlín).

Zlín: Rakovan – Simerský, Fillo, Hrubý, Reiter – Chanturischvili, Silný, Procházka, Bartošák, Hlinka – Vukadinovič. Trenér: Vít Vrtělka. Vyškov: Jícha – Dweh, Ilko, Štěpánek – Alegue, Jambor, Lacík, Oulehla, Srubek – Fofana, Kanakimana. Trenér: Jan Trousil