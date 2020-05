Ke gólu mu po parádní střele v 15. minutě chyběly jen centimetry. „Hrálo se mi dobře. V Jablonci jsem strávil nějaký čas, takže jsem byl namotivovaný. Myslím, že jsme tady odehráli dobrý zápas. Škoda, že nám to nevyšlo alespoň na bod,“ smutnil po úterní těsné porážce zlínský fotbalista Jakub Janetzký.

Pokud by ševci na severu Čech proměnili alespoň jednu ze svých slušných příležitostí, mohli si domů odvést alespoň bod. Takto jeli přes celou republiku s prázdnou.

„Měli jsme šance i závary. Měli jsme na to, abychom alespoň jednu možnost přetavili v gól,“ míní opavský odchovanec, který litoval hlavně své akce z úvodu druhé půle. „Šel jsem sám na bránu, ale domácí hráč mě zfauloval a byl vyloučen,“ připomněl důležitý moment prvního ligového střetnutí po dlouhé pauze.

S dlouhou přesilovkou ale ševci nenaložili správně. „Od červené karty tam toho z naší strany už moc nebylo,“ ví dobře Janetzký.

Přitom Jablonec byl i ve druhém letošním vzájemném zápase k poražení.

Ševcům se ovšem stejně jako na Letné ani ve venkovní odvetě nepodařilo neoblíbeného soka obrat o body.

„Soupeř byl hratelný, my jsme ale toho nevyužili. Hlavně proto, že jsme ve druhém poločase hráli pomalu a neměli skoro žádné centry ze strany. Nebyli jsme nebezpeční,“ ví dvaadvacetiletý fotbalista. Přitom hosté do utkání vlétli a favorita přehrávali. „Chuť i energie byla. Čekal jsem to trošku horší, ale fyzičku máme dobrou, takže se mi běhalo dobře, přiznal s úsměvem Janetzký.

Dlouhá pauze se na výkonu Fastavu nepodepsala. Ani prázdné tribuny ševce nijak zvlášť nerozhodily. Možná i proto, že v Jablonci na fotbal lidé až tolik nechodí.

„I tak to ale bylo takové zvláštní. Přišlo mi to jako přípravný zápas,“ uvedl Janetzký. „Ale pro každého to bylo stejné, takže se s tím musíme vypořádat,“ přidává.

Prázdné ochozy budou i v sobotu na Letné, kam přijede ostravský Baník. Janetzký věří, že úterní výkon by mohl na protivníka ze Slezska stačit.

„V Jablonci jsme neodvedli špatnou práci. Naopak, hráli jsme dobře. Pokud se takto budeme prezentovat dál, body začneme sbírat,“ věří Janetzký.