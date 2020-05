Staronový kouč Fastavu Bohumil Páník, který se do Baťova města vrátil v úterý 10. března, kdy oficiálně nahradil svého bývalého asistenta Jana Kameníka, výhru 3:1 nad oceláři ze Slezska nijak zvlášť nepřeceňoval, i když mu k výsledku hned po závěrečném hvizdu gratuloval majitel Zdeněk Červenka, generální manažer Zdeněk Grygera i ředitel klubu Leoš Gojš.

„Něco jiného je trénink, přípravný zápas i mistrovské utkání. Musíme jít postupně po schodech a pomalými krůčky se dostat zpátky na úroveň, kde jsme byli dřív,“ říká zkušený třiašedesátiletý kouč.

Zatímco výkony některých hráčů ho pozitivně překvapily, jiné byly o dost slabší.

„Od některých bych čekal ještě větší nasazení, protože věděli, že budou hrát jenom poločas. Myslel jsem si, že se víc vydají a zápas odběhají,“ prohlásil.

Ševci proti soupeři z nižší soutěže zaujali hlavně slušnou ofenzivou. Kromě tří branek si favorit vypracoval další vyložené šance. Vzadu ale dělal chyby, které soupeř nepotrestal.

„Směrem k defenzivě v první půlce mám velké výtky. Byly tam situace, které Třinečtí buď nedali, nebo je výborně vyřešil brankář Dostál,“ uvedl Páník.

Podle něj musí ševci urychleně zlepšit bránění a hlavně být zodpovědní. Na odstranění nedostatků se ševci zaměří v dalších trénincích. Moc času na pilování ale Moravané nemají.

„Všechno začíná správným postavení útočících hráčů směrem do defenzivy,“ tvrdí známý stratég.

„Pokud nejsou důslední a na správném místě, trpí tím celá defenziva, což je u mužstva, které v lize dostalo hodně banek, velký problém,“ uvědomuje si.

Fastavu ve středečním utkání, které se hrálo za zavřenými dveřmi na prázdné Letné, kromě dlouhodobých marodů Vraštila s Hellebrandem scházeli také Matejov a útočník Jawo.

„Róbo odstoupil z pondělního tréninku a Lamine má taky lehčí zranění,“ vysvětluje Páník.

Na marodce jsou také mladíci Kolář s Hrdličkou.

Do startu ligy sehrají ševci ještě dva přípravné duely. Už v sobotu doma na Letné přivítají třetiligovou Kroměříž, zatěžkávací zkouškou pak bude souboj v Brně se Zbrojovkou.

Obnovené premiéry se zkušený trenér ve Zlíně dočká až koncem května, kdy se Jiráček a spol. představí v Jablonci.

„Bylo to dopředu jasné, protože kluby chtějí hrát. Mně ale přijde, že je pořád hodně nejasností. Podle mě by před restartem všechno mělo být jasné. Slova „nějak to uděláme“ nic neřeší,“ říká Páník.

Zlín patří mezi tři kluby, který se na grémiu Ligové fotbalové asociace zdržel hlasování o dohrání nejvyšší soutěže po konci června.

„Nyní se nacházíme ve složité době, se kterou nemá nikdo žádné zkušenosti. Nikdo neví, jak to všechno bude. Pořád slyším, ať to zkusíme rozjet a podobně, ale podle mě není žádný čas na experimenty. Od začátku půjde o hodně,“ připomíná Páník.

Navíc u toho nebudou diváci. Ligové duely se v nejbližší době odehrají pouze s omezeným počtem osob na stadionu.

„Čeká nás úplně jiný fotbal. Fotbal se hraje hlavně pro lidi, takže fanoušci budou všem chybět. I když je dobře, že zápasy uvidí alespoň v televizi,“ dodal.