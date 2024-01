PŘÍMO Z MALTY/ Zahraniční angažmá hodnotí pozitivně. Je rád, že poznal jinou zemi, naučil se nový jazyk. Fotbalista Tomáš Poznar strávil v Polsku dva roky. V klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza zažil lepší i horší chvíle, poslední měsíce ale protrpěl. Nyní je rád, že je pryč.

Fotbalista Tomáš Poznar přiletěl na Maltu, kde se připojil ke Spartaku Trnava. | Foto: Deník/Libor Kopl

Před sebou má novou výzvu, možná poslední angažmá na nejvyšší úrovni. Pětatřicetiletý odchovanec Zlína se upsal Spartaku Trnava, červenočerný dres oblékne po téměř jedenácti letech.

„Dostal jsem nový impulz, chuť do fotbalu. Poslední půlrok v Polsku byl pro mě těžký. Moc jsem si to neužíval. Chci se zase nastartovat, fotbalem se bavit. Dobře trénovat, zase hrát. Snad se mi bude dařit i v zápasech a lidé v Trnavě budou spokojení s tím, že mě angažovali,“ přeje si Poznar, který v předním slovenském klubu podepsal smlouvu do konce letošní sezony s roční opcí.

Jak na přestup reagovali rodiče, nejbližší, kamarádi?

Všichni s tím byli v pohodě. Trnava je velký klub. Nikdo mi nevyčítal, že jsem se nevrátil do Zlína.

Mrzí vás, že návrat do Zlína nevyšel?

Mně se to v hlavě tvarovalo už na podzim. Když to šlo, sledoval jsem každý zápas Zlína. Líbila se mi i přeměna, kvitoval jsem příchod trenéra Červenky. Po jeho příchodu dostal klub tvář. Věřil jsem, že spolupráce s mladými kluky mohla fungovat. Návrat mi dával smysl. Do Zlína jsem fakt chtěl jít. Mužstvo se zvedlo, začalo hrát dobře.

Proč to tedy nedopadlo?

Byl jsme v neustálém kontaktu se Zdenou Grygerou i Broňou Červenkou. Řekli mi, ať dám vědět, když to v Polsku ukončím, což se i stalo. Měli jsme pěknou debatu, řekli jsme si to narovinu. Zlín se vydal cestou mladších a perspektivnějších hráčů, což samozřejmě chápu, protože doteď tam byli hlavně starší a zkušenější kluci. Možná nyní vedení Zlína změnilo pohled a chtějí kádr obměnit, což je podle mě dobře.

Jablonec, kde působí trenér Látal, se vám neozval?

Ne, teďka ne. Něco proběhlo v létě, ale trenér Látal věděl, že mě Termalica nepustí. Jim nevadí, že tam mám smlouvu, beru peníze a vůbec nehraji. To oni neřeší. Nebylo jednoduché se odsud dostat. Odchod z Polska, které je dost specifické, beru jako výhru. Všechno je ale o lidech stejně jako všude. Devízou Termalici jsou peníze. Pak ale přicházejí dost drsné a nefotbalové věci. I to byl důvod proč, trenéři Látal s Kučerou z toho byli vyfluslí. Hráči to třeba až tolik nepociťovali, ale oni byli první na ráně a museli snášet extrémní tlak. Měli to hodně těžké.

Ale určitě této zkušenosti nelitujete, ne?

Po životní stránce to opravdu byla super zkušenost. Dalo mi to hodně. Chci toho využít a udělat si zkoušku z polštiny. I kvůli tomu jsem do toho šel. Poznal jsme jinou zemi, která je opravdu velká. Když někdo řekne, že do Košic je to dálka, tak v Polsku jsme vyjeli v úterý a vrátili se v pátek. Cestování bylo fakt náročné. Někdy jsme jeli třeba dvanáct hodin. Do Gdaňsku jsme ale letěli.

V Polsku jste strávil dva roky. Jak byste shrnul angažmá v Termalice?

Pro mě to byla velká zkušenost. V žádném případě toho nelituji. I když klub Bruk-Bet Termalica je brutálně specifický. Majitelé jsou nároční, ale trošku jinak než obvykle.

Jaká je polská Ekstraklasa?

První i druhá polská liga je vysoce kvalitní soutěž. Hrají tam výborní fotbalisté. Trošku méně se brání, taktiky třeba není tolik jako v Česku. Více se hraje s balonem, technicky. Moc týmů nehraje dlouhé míče, jenom nenakopává. Je tam hodně Brazilců, jiných šikovných hráčů hlavně na křídlech. Třeba Kaminský, který je nyní ve Wolfsburgu, je skvělý hráč. Tu show udělají stadiony, fanoušci. Právě atmosféra dělá tu ligu hodně atraktivní. I díky televizním právům je rozpočet daleko větší než u nás. Canal plus z toho dělá velkou show. Hodně se to přibližuje německé Bundeslize, velkým evropským soutěžím. O fotbal je v Polsku zájem, lidé chodí na zápasy. O to víc mě mrzí, že se nám nepodařilo nejvyšší soutěž udržet. Spadli jsme kvůli penaltám, dalším hodně smutným momentům. Je velká škoda, že nám nevyšla záchrana. To mě na tom angažmá dost mrzí.

Jak jste se dostal do Trnavy? Co si slibujete od angažmá v Trnavě?

Ve Spartaku zjistili, že už v Polsku nechci být. Kontaktovali mě. Po odchodu Miša Ďuriše měli volné místo. Mně se to líbilo. Trnavu pořád vidím jako velký klub s velkými ambicemi i výbornými fanoušky.

Po jedenácti letech ale klub prošel velkou obměnou, že?

Změna je enormní ve všem. Když jsem přišel na stadion, tak jsem kulil očima. Za mě je lepší než většina stadionů v Česku. Může se rovnat pražské Letné nebo Edenu. Je opravdu nádherný. Takovou arénou by se mohli chlubit i v Polsku. Na slovenské poměry je mimořádný. Těším se, že si na něm zahraji.

Prosadíte se ve Spartaku?

Mám k tomu respekt. Motivaci i chuť mám velkou. Chci být pořád dobrý, ale uvidíme, jak to bude na jaře vypadat. Vůbec nevím, jak na tom jsem. Navíc věk nezastavím. Je mi pětatřicet, vůbec nevím, jak dlouho ještě budu hrát.

V Trnavě byste ale rád vydržel déle než půl roku, že?

Určitě. Dostal jsem nový impulz, chuť do fotbalu. Poslední půlrok v Polsku byl pro mě těžký. Moc jsem si to neužíval. Chci se zase nastartovat, fotbalem se bavit. Dobře trénovat, zase hrávat. Snad se mi bude dařit i v zápasech a lidé v Trnavě budou spokojení s tím, že mě angažovali.

Víte, jaká je slovenská liga?

Řeknu vám za půl roku (úsměv).