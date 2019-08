Sousedi v tabulce v úvodních pěti kolech nasbírali shodně šest bodů, kdo lépe zvládne vzájemný duel, posune se výš a hlavně nabere sebevědomí do dalších ligových bojů. „Pokud chceme ve třetím venkovním utkání uspět, musíme začít dávat góly i venku,“ říká kouč Fastavu Josef Csaplár.

Ševci soupeře samozřejmě sledují. Představitelé klubu se byli na jeho utkání podívat. Na duel se pečlivě připravují. „Jedeme do Opavy, kde je velmi zajímavé fotbalové prostředí. Je to další moravský celek, takže vlastně i takové menší derby. Opava má ve svém týmu zkušeného Zavadila, což se mi líbí. Věk je jen číslo a já osobně rád spolupracuji se staršími borci. Mám s tím dobrou zkušenost,“ líčí Csaplár, který může ve slezské metropoli využít také služeb ex-opavského záložníka Jakuba Janetzkého.

Dvaadvacetiletého středopolaře čeká pikantní duel. „Bude to specifický zápas. Poprvé v lize nastoupím proti Opavě,“ připomíná rodák ze Slezska.

Na marodce kromě dlouhodobě zraněného Vraštila dál zůstávají Matejov s Čanturišvilim. „Oba mají poranění v oblasti třísla a úponu. Mají to zajizvené, a když se noha namáhá, bolí je to. Vypadá to na delší dobu,“ informuje Csaplár.

Opavě bude chybět potrestaný Jurečka, zcela fit není Šulc, který dobral antibiotika. „O změnách v sestavě přemýšlíme, rozhodneme se v sobotu. Chceme tři body, tomu podřídíme vše,“ uvedl kouč Slezanů Ivan Kopecký.

Opava měla skvělý vstup do soutěže. Nejprve zvítězila v Českých Budějovicích 1:0 a poté doma stejným poměrem zdolala Příbram. Pak však přišly tři prohry v řade. Nepříznivou sérii chtějí Zavadil a spol. utnout právě proti Zlínu. „Porážky bolí o to více, že herně to špatné není,“ podotkl Kopecký.

Ten se svými svěřenci na tréninku stejně jako ševci věnuje hlavně koncovce. „Věnujeme se tomu dost, ať už je to útočná fáze nebo střelba. Nyní je to třeba aplikovat v sobotu do zápasu,“ říká kouč Slezanů.

Fastav nepodceňuje.

„Zlín má v sestavě hodně zkušených hráčů, celkově dobrý tým. Trenér Csaplár se snaží hrát kombinační fotbal. Nečeká nás nic lehkého,“ tuší Kopecký, který chce eliminovat hlavně ofenzivní zbraně Zlína v čele s útočníkem Poznarem.

„Vpředu je slušná kvalita, ale tu mají i ve středu hřiště, namátkou vzpomenu Jiráčka, Podia, Maška, je tam náš Kuba Janetzký. Musíme je eliminovat, nesmí dostat prostor,“ ví Kopecký.

FORTUNA:LIGA, 6. kolo

SFC Opava (11.) – FC Fastav Zlín (10.)

Výkop: dnes v 17.00, Městský stadion Opava Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Šimáček (Dubravský)

Ligová bilance: 3-1-4

Poslední zápas: 0:2 (33. Beauguel, 46. Vyhnal, 11. listopadu 2018)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Hlinka, Buchta, Azackij – Fantiš, Podio, Jiráček, Mašek, Janetzký – Džafić - Poznar.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek – Svozil, Zavadil, Jursa, Stáňa, Zapalač – Dedič.

Tip deníku: 1:1