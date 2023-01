„Člověk je do té doby, než začaly bouchat petardy, nevnímal,“ tvrdí zlínský gólman a hrdina nedělního mrazivého střetnutí Matej Rakovan.

Slovenský brankář zpozorněl až při zmiňované pyrotechnické ukázce, která na pár minut přerušila jinak z hlediska fanoušků bezproblémový duel. „Když to začalo létat okolo, bylo to nepříjemné, ale asi to k tomu patří,“ míní Rakovan. „Ne nadarmo jsou fanoušci Baníku vyhlášení a patří k nejlepším v Česku,“ přidal pochvalně.

Do Zlína v neděli dorazilo kolem tisícovky příznivců, kteří obsadili celou severní tribunu a seděli i jinde.

„Celý týden jsme věděli, že sem zase přijedou v hojném počtu. Musíme jim poděkovat za atmosféru, díky nim se nám hraje úplně jinak. Byli jsme tu jako doma. Kvůli nim nás mrzí, že jsme nevyhráli,“ uvedl ostravský brankář Jan Laštůvka.

Také trenér Baníku Pavel Hapal děkoval příznivcům, že i v takovém počasí do Baťova města přijeli. „Když jsem viděl kousek zápasu v Liberci, kde i sněžilo, tak jsem rád, že vůbec ohňostroj byl a fanoušci přijeli v takovém počtu. Děkuji jim. Jen mě mrzí, že jsme jim to neochutili vítězstvím,“ prohlásil hostující kouč.

Vrba po pikantní premiéře: Ukázali jsme srdce. Za bod musíme být vděční

Bývalému reprezentantovi se brzký start druhé poloviny sezony vůbec nezamlouvá. „Já termínovku nevymýšlím. Každopádně si nemyslím, že hrát ligu na konci ledna nebo na začátku února, je správné. Podle mě na to nejsme absolutně připravení,“ míní Hapal.

„Tím nemyslím hrací plochy, ale vůbec tréninkový proces. Vyhřívané druhé hřiště má v lize Sparta, Slavia, možná Plzeň, my ostatní trénujeme na umělých trávách. A do toho se modlíme, aby něco nepřišlo,“ dodává.

Mrazivé počasí odrazuje i diváky. Do Zlína jich přišlo na Baník a premiéru kouče Vrby 4237, za příjemnějších teplot by jich ale bylo daleko víc. Také příznivci FC Trinity se snažili, své mužstvo podporovali. V mrazu se dokonce svlékli do půl těla, předvedli menší pyro show.

Fotbalisté Zlína nakonec remizovali v 17. kole první ligy doma s Ostravou 1:1. Hosty poslal do vedení ve 41. minutě Jiří Klíma, po změně stran vyrovnal Libor Kozák. Ševci tak v nejvyšší soutěži přerušili sérii čtyř porážek, přesto zůstávají předposlední v tabulce. Ostravští v této ligové sezoně venku ještě nevyhráli a jsou desátí.