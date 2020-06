Své sólo s přehledem zakončil a radoval se nejen z druhé branky v síti Opavy, ale i své druhé sezonní trefy.

„Od půlky jsem sám na branku v zápase ještě nešel. Možná tak na tréninku,“ usmíval se po povedeném duelu jeden z hrdinů Fastavu.

Slovenský fotbalista po zaváhání protivníka moc dobře věděl, jak s nabídnutou šancí po dlouhém sprintu naloží. „Chtěl jsme to dát gólmanovi po zemi okolo uší. Tak, jak jsem to dal, tak jsem to i plánoval,“ přiznává sváteční střelec.

„Nechtěl jsem to zvedat, abych ho nenastřelil. Věděl jsem, že udělá nějaký zákrok a mně zbude nějaká půlvteřina, než spadne na zem,“ dodává.

Ševcům hodně pomohla už vedoucí trefa Džafiće po 100 sekundách hry.

„Trošku jsme se po ní uklidnili. Měli jsme tam dobré věci, gól na 2:0 jsme mohli dát dřív. Nakonec vyšla až tato akce,“ říká.

Hotovo ale úplně nebylo.

„Zbytečně jsme si zavařili dost lehkým gólem do kabiny. I začátek druhého poločasu byl kostrbatý, trošku jsme se hledali. Uklidnil nás až gól na 3:1,“ ví Matejov.

Domácí po pandemii koronaviru předvedli nejlepší výkon.

„Jsem rád, že jsme si po dvou zápasech konečně mohli s chutí zahrát fotbal, protože poslední dvě utkání jsme hráli u těžkých soupeřů v Plzni a na Slavii, kde jsme jenom běhali bez balonu,“ připomíná.

Spokojení diváci se i v dešti náramně bavili.

„Sice byli rozmístění po celém stadionu, ale z každé strany jsme slyšeli nějaký hukot. Pro nás je vždycky lepší, když na vás lidé něco pokřikují, povzbuzují. Vnímá se to lépe než když byli prázdné tribuny,“ říká Matejov.

Všichni společně si pak mohli vychutnat další triumf ševců nad Opavou.

Jiráčkovi a spol. se proti soupeři ze Slezska náramně daří. Fastav porazil oblíbený tým posedmé za sebou.

„Nechci je urážet, ale prostě nám zatím sedí. Opava má asi syndrom Zlín,“ vtipkuje.

Na Letnou se konečně vrací pohoda. Ševce začíná hřát i pohled na tabulku.

Páníkův tým odskočil nejen sobotnímu protivníkovi, ale i Karviné, která zaváhala v Teplicích.

„K dobru máme čtyři vody, což je jeden zápas,“ připomíná Matejov.

Zlínští fotbalisté šli do nadstavby právě s tím, že chtějí vyhrát každý zápas, aby se nemuseli ohlížet na soupeře.

„První kolo jsme zvládli a teď potřebujeme i to druhé s Příbramí. Pak se můžeme podívat na tabulku, jak na tom jsme,“ dodává.