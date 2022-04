MSFL, 22. kolo -

FC Fastav Zlín B – FC Slovan Rosice 1:4 (1:1). Branky: 45. Bobčík z penalty – 17. a 49. Koláčný, 52. a 78. Přerovský. Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Gasnárek (Vlčnovský)- Žluté karty: Pobořil, Jura, Slovák, Chrudina – Koláčný, Přerovský. Diváci: 110.

Zlín B: Bachůrek – Pafka, Pobořil (63. Novák), Slovák, Jura (46. Chrudina) – Uhřík (83. Červinka), M. Mlýnek (73. Valenta), Kulíšek, V. Mlýnek (63. Mach), Číž – Bobčík.

Rosice: Zádrapa – Praks, Zezula, Drbal, Kršák – Koláčný (83. Kozel), Novák – Přikryl (87. Král), Selinger, Pazourek (89. Haminger) – Přerovský (89. Mutina).

„Proti tak zkušenému soupeři už jsme neměli na hřišti dostatečnou kvalitu k dalšímu výsledkovému zvratu. Za celý druhý poločas jsme si nevypracovali žádnou gólovou šanci. Hosté si to vzadu pohlídali a zaslouženě zvítězili,“ uznal zlínský kouč Luděk Marcaník.

Jeho tým si v neděli dopoledne nemohl vypomoct žádnými hráči z áčka. Naopak kvůli marodce v ligovém mužstvu neměl k dispozici Chwaszce, Hellebranda, Koláře ani Hrdličku.

Bez nich se juniorka Fastavu dostala hned na začátku utkání pod tlak. Ševci sice úvodní nápor hostů přečkali, ale v 17. minutě již po tečované střele Koláčného zpoza šestnáctky inkasovali.

Zlíňané se oklepali. Hru vyrovnali a začali rovněž hrozit z rychlých protiútoků. Vyrovnání přinesla proměněná penalta Bobčíka.

Pokutový kop v úvodní části zahrávali i hráči Rosic, Bachůrek ale spoluhráče podržel.

„První poločas byl hodně hektický a příliš jsme se nesoustředili na naši hru. Brzy jsme inkasovali, hodně se kouskovalo, přerušovalo a chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Nakonec se nám to ale povedlo, a přestože jsme měli problémy dostat naše útočné akce až do zakončení, skóre jsme vyrovnali,“ hodnotil úvodní dějství Marcaník.

Druhá půle už ale patřila Slovanu, který vstřelil tři branky a jasně vyhrál. Béčko Zlína tak dál čeká na první jarní výhru a v tabulce MSFL se krčí až na čtrnáctém místě.

Udržet třetí ligu ovšem nebude nebude jednoduché.