Otevřená Letná: dopoledne plné sportu i zábavy, k tomu trénink ligových ševců

Nahlédněte do zázemí prvoligového fotbalového klubu, zahrajte si a zatrénuje na trávníku, po kterém běhají největší tuzemské hvězdy. Vedení FC Trinity Zlín se zapojuje do akce Otevřené sportoviště. Letná otevře své brány veřejnosti v sobotu 22. dubna od devíti do dvanácti hodin.

Letná otevře své brány veřejnosti v sobotu 22. dubna od devíti do dvanácti hodin. | Foto: FC Trinity Zlín