Změnili se jenom kulisy, jména střelců a také kouč Fastavu. Devětatřicetiletý trenér Jan Jelínek poprvé ve FORTUNA:LIZE uspěl venku. Ševci v utkání 4. kola nejvyšší soutěže na hřišti Karviné famózně umazali dvoubrankové manko a zvítězili po obratu 3:2.

„Kluci na soupeři cítili, že se začínal strachovat o výsledek, a tím jsme ho asi porazili. Otočení už byl jenom takový bonbónek za tu víru,“ míní Jelínek.

Na mužstvo ocenil výkon i morálku. „Kluci potvrzují, že se ve Zlíně skládá dobrá parta, dobrý tým. Jsou semknutí. I když dostaneme branku, nepoloží nás to. Takto se bojuje, hraje fotbal,“ říká.

Přitom sobotní duel se pro Fastav nevyvíjel vůbec dobře. Slezané se dostali do vedení ve 23. minutě po brance Buchty.

„Věděli jsme, že Karviná je hodně nebezpečná ze standardních situací, má výborné hráče a dobře nacvičené věci. Jedna standardka jí vyšla. Zato my jsme tam měli jenom jeden náznak po kombinaci, kdy střílel Conde nad. Jinak jsme byli v prvním poločase málo aktivní a důrazní. Málo jsme bojovali o míč,“ hodnotil střetnutí.

Ani vstup do druhého poločasu hostům nevyšel, když se hned po přestávce prosadil Papadopulos.

Ševce však vrátil do hry kontaktní brankou uzdravený bek Fillo. „Viděl jsem, jak kluci zapnuli. Po gólu na 1:2 bylo na hráčích znát, že si začínají věřit. Převzali jsme vývoj hry. V tu chvíli jsem věřil, že nám tam ještě nějaká branka spadne,“ uvedl Jelínek.

Dočkal se v 79. minutě, kdy útočník Poznar proměnil penaltu nařízenou za faulu domácího Dramého na střídajícího Tkáče. Chvíli předtímzlínský kapitán orazítkoval tyč.

Karvinští se sice ještě snažili v závěru vrátit do vedení, místo toho ale naopak utkání úplně ztratili. Conde sice po brejku ještě svou šanci neproměnil, ve druhé minutě nastaveného času se však prodral k nakopnutému míči střídající Cedidla a dokonal konečný obrat ve prospěch Zlína.

„Jsem rád, že to kluci doplnili. Už tam šel dobře za míčem Janetzký. Ceďa to netrefil úplně dobře. Je to spíš šťastná branka, ale gól platí, což je hlavní,“ říká Jelínek.

Mladý bek Fastavu přitom šel na hřiště v hektickém závěru, aby pomohl týmu odvrátit nákopy soupeře na vysoké hráče. Nakonec duel rozhodl. „Každý hráč jde na hřiště s tím, aby dal gól,“ upozorňuje zlínský kouč. „Ještě Simerský ho měl dát,“ přidal s úsměvem.

Hru Fastavu ale oživil i záložník Tkáč. Právě po faulu na talentovaného středopolaře se kopala ve druhém poločase penalta. „David nám vždycky pomůže,“ oceňuje.

„Nedostává se do hry proto, že bych na něj nějak držel. Svoji kvalitu dokazuje na každém tréninku“ tvrdí. „Dokáže udržet spoustu míčů, vyjet z těžkých situací. Chodí tvrdě do soubojů. I když je mladý nebojí se, neleží, a naopak dře,“ vyzdvihuje přínos Tkáče.

Ševci i díky devatenáctiletému fotbalistovi zvítězili v lize podruhé za sebou a v tabulce se vyšvihli zase o kousek výš. Triumf byl ale vykoupený zraněním gólmana Dostála, který střídal už v prvním poločase.

„Má problém s kolenem, víc nyní nevím. Stejně jako další dva hráči půjde na vyšetření, pak budeme chytřejší,“ hlásil v sobotu večer. „Zápas bolel, ale se třemi body se to bude líp hojit,“ je přesvědčený.