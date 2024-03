Znovu se sešli na Letné, na jednom hřišti, aby si vychutnali další společné chvíle, potlesk tribun. Fotbalový Zlín si při nedělním ligovém utkání s Baníkem Ostrava připomněl dávný úspěch dorostenců, kteří se před padesáti lety stali mistry republiky.

O poločasové přestávce nedělního zápasu 23. kola FORTUNA:LIGY na hrací plochu napochodoval nejen kapitán Augustin Košař, ale i jeho bývalí spoluhráči ze slavné party Václav Bednařík, Milan Berčík, Stanislav Doležel, Petr Helešic, Milan Janečka, Petr Janečka, Vlastimil Lochman, Zdeněk Maic, Bohumil Páník, Ladislav Pechač, Antonín Příkazský, Jan Staroba, Stanislav Soukup, Ladislav Trs a Vítězslav Vrubel, aby se po letech ukázali diváků, obdrželi od ředitele klubu Leoše Gojše a zástupců staré gardy Petra Klhůfka a Jiřího Caudra památeční triko se jménem.

Chyběl pouze Karel Topič, místo zesnulého trenéra Antonína Válka dorazila dcera Irena Válková Žáčková.

Mladí Zlíňané v sezoně 1973/1974 dosáhli obrovského úspěchu, stali se v dorostenecké kategorii ligovými šampiony.

„Byla to nádhera. S kluky jsme byli skvělá parta, velcí kamarádi, což nám vydrželo dodnes. Samozřejmě k titulu nám dopomohly i různé okolnosti, měli jsme i štěstí. Abychom mohli hrát o titul, museli jsme v naší skupině být do čtvrtého místa, což se nám podařilo a nakonec jsme to celé vyhráli. Hodně zápasů jsme vyhráli 1:0,“ říká kapitán týmu Augustin Košař.

Zajímavostí je, že tehdejší dorostenci hrávali své domácí zápasy před ligovými utkáními prvního týmu mužů na stadionu U elektrárny.

„Dneska to je nemyslitelné, ale pro nás to byly skvělé zážitky. Třeba finále s Interem Bratislava se hrálo na Tehelnom poli před finále Československého poháru Slovan – Slavia Praha,“ připomíná Košař.

Bývalé spoluhráče a kamarády znovu rád viděl. „My se máme doteď rádi,“ přiznává s úsměvem Košař. „Společně jsme zažili krásné chvíle, na které nejde jenom tak zapomenout. I po padesáti letech se stále scházíme. Vždycky je nás dvanáct nebo čtrnáct z osmnácti. Všichni pořád žijí, Vašek Bednařík má sice berle, ale přijede stejně Laďa Trs z Brna, což je obdivuhodné. Slíbili jsme si, že se budeme scházet i dál,“ prohlásil Košař.

Největšího úspěchu zlínské mládeže za posledních padesát let si váží také manažer staré Gardy FC Zlín Jan Janča.

„Vítězství československého poháru v roce 1971 a účast v evropském Poháru vítězů pohárů, zisk českého poháru v roce 2017 a postup do Evropské ligy. V roce 2017 opětovné vítězství v česko – slovenském poháru a aby se dějiny opakovaly, stejně jako v roce 1971 výhra nad Slovanem Bratislava po penaltovém rozstřelu. Zapomenuty by však neměly být ani úspěchy mládežnických družstev, ze kterých se řada hráčů stala oporou prvního týmu dospělých,“ myslí si.

Dorost TJG v památné sezoně obsadil po podzimu první místo. Tabulku vedl s dvaceti body před Jabloncem, který měl na druhem místě o jeden bod méně. Vysokou výkonnost si Zlíňané udrželi i na jaře, kdy spolu s Baníkem Ostrava obsadili s osmnácti body první dvě příčky.

„V celkovém součtu stačilo 38 bodů na první místo před Jabloncem, který měl 36 bodů. Díky tomuto bodovému zisku se mužstvo TJG stalo mistrem České republiky,“ vysvětluje Janča.

Kromě vítězství v dlouhodobé soutěži bylo toto mužstvo oceněno časopisem Gól jako vítěz soutěže slušnosti.

„V těchto letech byly oddělené dorostenecké soutěže v České republice a Slovenské republice, takže vítězové dlouhodobé ligy se utkali o titul mistra Československa. Soupeřem dorostenců TJG se stal vítěz slovenské ligy Inter Bratislava. Před prvním zápase byly našim dorostencům předány medaile a pohár za titul přeborníka ČR,“ líčí Janča.

Slovenská dorostenecká liga ale byla organizována jinak než česká, protože mohli hrát hráči do věku 19 let, zatímco v české soutěži do 18 let.

„V mládežnické kategorii je každý rok znát na fyzické vyspělosti a herní vyzrálosti, což se pravděpodobně projevilo i na konečném výsledku. Přes tuto skutečnost začátek zápasu byl ve znamení náporu domácího mužstva a dvou šancí, které však Košař a Helešic neproměnili. Postupně se charakter hry změnil, hráči Interu získali značnou převahu, jejímž výsledkem byla dvě nastřelená břevna. A protože branka do konce zápasu nepadla, utkání skončilo bezbrankovou remízou,“ informuje Janča.

K odvetnému zápasu odjížděli mladí fotbalisté Zlína s odhodláním překvapit soupeře aktivní hrou a velkým nasazením. Tato taktika přinesla kýžený výsledek v podobě branky, kterou vstřelil ve 14. minutě P. Helešic. Další šance nevyužili Topič, Košař a Helešic, který využíval své rychlosti k brejkům, jimiž zaměstnával obranu Interu.

Podle slov trenéra Antonína Válka se na porážce TJG podílel svým tendenčním rozhodováním i rozhodčí Prinz z Michalovců, který si vymýšlel trestné kopy před Soukupovou brankou, které domácí využili ke vstřelení dvou branek. Vyvrcholením byla situace před koncem utkání, kdy neodpískal jasný rohový kop ve prospěch TJG u branky Interu a z protiútoku dorostenci domácího týmu zvýšili na 3:1.

„Přes porážku ve finále československého poháru se jedná o velký úspěch jedné generace dorostenců, z nichž většina vyšla z gottwaldovské ligy žáků a kteří byli doplněni hráči z okolí,“ říká Janča.

Kapitánem mužstva byl Košař, který byl s patnácti brankami také nejlepší střelec. Helešic se prosadil dvanáctkrát, Topič skóroval šestkrát a Petr Janečka si připsal pět přesných zásahů.

V dospělém věku se do prvního mužstva Zlína prosadili Milan Janečka, Petr Janečka, Košař, Topič, Páník, Příkazský a Staroba.

Zajímavostí je, že Bohumil Páník se stal i úspěšným prvoligovým trenérem a pod jeho vedením v roce 2017 FC Zlín ovládl domácí pohár.