„Za stavu 0:1 mám vyloženou stoprocentní šanci, kterou mám proměnit a ten zápas by možná byl jiný. To je velká chyba, které jsem si vědom. Strašně mě to mrzí. Nebude se mi dobře spát,“ uvědomoval si po nedělním utkání jednatřicetiletý forvard Fastavu, který jen velmi těžce kousal porážku 1:3 a výroky rozhodčího Rejžka.

Co jste měl při zakončení udělat jinak?

Určitě jsem měl pokračovat dál. Brankář Heča mě zmátl. Všiml jsem si, že couvá a byl trošku mimo vápno. Myslel jsem si, že bude mít špatnou koordinaci, ale nakonec střela stála za nic. Gólman to měl jednoduché, situaci jsem vyřešil prostě špatně.

Souhlasíte s názorem, že jste na Spartě odehráli velice dobrý zápas a zasloužili jste si bodovat?

Je těžké o tom polemizovat. Na hřišti jsme se cítili poměrně dobře. Myslím, že jsme odvedli velmi organizovaný výkon. Taktiku, kterou jsme si před zápasem řekli, jsme plnili a taky nám vycházela. Důležité bylo, že jsme se dostali do vedení. Sparta si v tu chvíli nevěděla rady a já v tom cítím trošku pachuť. Na druhé straně vedeme 1:0 a já mám zcela jasnou gólovou šanci. A já to nedám, protože to vyřeším blbě. Zmátlo mě to. Heča začal couvat. Chtěl jsem to zahrát rychle, ale zakončení bylo špatné.

Byl to od vás ještě lepší výkon než na jaře, kdy jste v Praze remizovali 2:2?

Jo. Byl to lepší výkon než minule. Sparta je jiná, je to silný tým, ale po utkáni s námi se nemůže moc plácat po ramenou. Dost jí pomohl jiný faktor.

Co říkáte na vyloučení Jawa?

Hodně přísné. My makáme, nějak hrajeme. Potom naši práci zastaví druhá žlutá karta, která byla přísná. Oni to tak vždycky dělají. Vždycky na začátku rozdají karty a pak čekají na chybu. Lamin ji udělal, ale mohl ho pošetřit.

Ale i v deseti jste bojovali, Spartu trápili …

Semkli jsme se. Pak za stavu 1:1 přijde situace, po které rozhodčí běží k monitoru, aby zhlédl záznam, přitom nikdo z nás neví, o co jde, a pak píská penaltu. Za mě je to strašně divné. To můžeme v každé standardce nebo závaru vždycky najít nějaký prohřešek nebo faul. Na videu jsem to ještě neviděl, ale penalta byla přísná a zlomila nám vaz.

Jak jste si užil souboje s kamarádem Čelůstkou?

Bylo to z obou stran naprosto férové. Takto by to mělo vypadat. Ondra odehrál dobrý zápas. My jsme si celý týden psali, i před zápasem. Je to hráč, který Spartě pomůže. Hraje velice dobře, má velkou kvalitu, což proti nám potvrdil. Odehrál velký zápas.