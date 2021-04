„Hráči, kteří šli tentokrát od začátku, nám ukázali, že jsou právoplatnými členy kádru a můžeme s nimi kdykoliv v dalších zápasech počítat,“ viděl v Doosan Aréně zkušený kouč Fastavu. Porážka 0:2 jej až tolik nebolela.

Trenére, jak jste viděl utkání?

Myslím, že jsme odehráli slušný zápas. Je jasné, že v té závěrečné fázi má Plzeň více zkušených hráčů, kteří si to dovedou nachystat a hlavně dohrát. Nám tady toto chybělo. My jsme se tam dostali dvakrát, třikrát, domácí nám střely s nasazením života zblokovali. Pro nás je důležité utkání v neděli proti Příbrami, proto jsme hráče trošku vyrotovali.

Čím to, že jste žádnou akci nedokázali dotáhnout?

Každý tým má problémy s koncovými hráči, to nejsme jenom my. Třeba Sparta v derby taky nedohrála některé situace. My jsme je taky dneska měli, ale je to o kvalitě hráčů. Plzeň má v sestavě zkušené a výborné stopery. Oba jsou tvrdí, agresivní, těžko se proti nim prosazuje. Spíš nám při odražených balonech chybělo rychlejší rozhodování, abychom je dohráli.

Dělala vám problémy aktivní hra Plzně, která vás často vysoko napadala?

My když jsme je vysoko napadli, taky jsme jim míče sebrali. To je vidět i v top fotbalu. Když se forčekink nebo presink spustí naplno, tak ti nejvyspělejší hráči z toho dovedou vyjít. My jsme z toho vyšli spíš dlouhými balony. Je to taky o odvaze hráčů se nabídnout a jít do nějakého rizika. Pokud to mužstvo nemá zažité, jako třeba Plzeň, která je k tomu dlouhodobě vedená, tak se to těžko obehrává. Pokud jsme zaváhali, byl z toho okamžitě problém, který jsme nedokázali vyřešit.

Který z inkasovaných gólů vás mrzí víc? Kdo zaváhal při dorážce Beauguela?

Spíš jsme ten balon měli urazit. Balon proletěl mezi třemi našimi hráči. Bogy je silný, umí se obtočit. My ho známe, byl u nás. My jsme ho tady zablokovali, aby se nevracel do Francie. Od nás se posunul do Plzně, která může být ráda, že jsme se přičinili o to, aby Beauguel tady zůstal a on nám dal gól. Má vyšší cíl, chce se stát králem střelců v tomto ročníku. Hovořil jsem s ním o tom. Protože má dlouhé nohy a velké páky, je obrovsky silný. On se těžko odstavuje od balonu. Několikrát se nám to povedlo. Ale to je moment, setina sekundy. Míč prolítne a je to o tom, kdo dřív zareaguje.

A druhý gól?

Ten jsme jim nalili sami. Z toho, z čeho by Plzeň měla dát góly, byly tyčky, nebo tam byl Dostál. Ale takový je fotbal. Soupeř měl víc gólových situací, i z toho vyplynul výsledek.

V neděli vás čeká Příbram. Dodá vám případná výhra klid do zbytku sezony?

Samozřejmě si pořád musíme hlídat záda. Vidíme, jak se mužstva za námi šikují. Třeba Brno suverénně vyhrálo v Budějovicích, rozhodně není odepsané. My máme nějaký náskok, který ale musíme neustále udržovat až do konce, abychom v posledních utkáních nebyli zbytečně nervózní. Doma máme tři utkání ze soupeři ze spodku tabulky. Proti Příbramí je první z nich, a pokud ho zvládneme, zase se nám bude lépe dýchat a zase jsme blíže našemu cíli.