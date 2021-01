„V trénincích vidím mladé hráče, kteří museli dozrát. Nyní je potřeba některým z nich šanci dát,“ je přesvědčený.

Ve dvou lednových přípravných duelech proti Blansku i Líšni v základní sestavě nastoupili mladí obránci Cedidla s Kolářem, ve středu zálohy zase dostal šanci Slaměna. V kádru jsou také Slovák s Hrdličkou.

„Někteří kluci fotbalově dospěli, dávají najevo, že se chtějí poprat o fleky. Už to nejsou jenom tréninkoví sparingpartneři, ale hráči, kteří už zvedli hlavu a dívají se, kde to hřiště je a chtějí na něj vejít,“ těší Páníka.

„Konkurence se najednou zvýšila, což je obrovsky důležité. Žádný hráč nemůže odpočívat a myslet si, že má pozici předplacenou,“ přidává.

O sestavě pro první letošní ligový duel v Opavě ale jasno úplně nemá.

„Variant máme víc, takže to necháváme otevřené, ale základ tam samozřejmě je,“ připouští.

Podle čtyřiašedesátiletého kouče vždycky záleží na soupeři, způsobu jeho hry i faktu, zda se hraje doma nebo venku.

„Navíc pro nás je Opava v tuto chvíli těžko čitelná,“ přiznává.

Sobotní zápas proti Líšni ukázal dobré věci, ale odkryl i nedostatky. Ševci si proti soupeři z nižší soutěže vypracovali šance, díky dvěma trefám Chwaszcze v závěru dohrávali střetnutí v poklidu, i když snaživý protivník bojoval až do konce.

„Soupeř, který měl k dispozici spoustu hráčů, zápas vytempoval. Dokázal s námi běhat, napadat nás. Hosté s přibývajícími minutami neumírali. Naopak, byli rychle u nás, dobře dostupovali a znepříjemňovali nám konstrukci hry. Ani v jednom poločase jsme to neměli lehké,“ uvedl Páník.

Přitom nic jiného ani nečekal. Věděl, že brněnský tým nepřijede na Letnou na výlet. Navíc pro ševce byl varováním letní duel s Prostějovem, který na Vršavě nezvládli.

„V kabině jsem opakoval, že všichni kluci Líšně taky prošli sportovními centry, akorát nejsou v Brně nebo v Olomouci, ale fotbalovou abecedu mají taky v sobě. Jsou na tom kondičně dobře, naběhaní. Chtějí se přes Líšeň dostat zpátky do ligy a v tom je jejich síla,“ prohlásil Páník.

Tomu vadil především hloupý inkasovaný gól, který jde na vrub uzdraveného Matejova.

„Je to o zodpovědnosti hráče, který nedostoupil protivníka. Na půli cestě se na to vykašlal,“ zlobil se na zkušeného svěřence Páník.

„To je důkaz toho, že asi tři měsíce nehrál. Robo musí u toho hráče být a nesmí ho pustit. Nevím, jestli už měl kondiční problémy nebo to byla laxnost v přístupu,“ přemítal nahlas.

Do základní sestavy s ním nejen kvůli velké chybě nepočítá.

„Samo jste to viděli. Propad je tam velký,“ míní. „Robo musí hodně potrénovat, protože v momentálním stavu není schopný nastupovat. Je to jenom o něm, jeho vůli, aby všechno dohnal. Ovšem není to tak jednoduché. Nebyl na hřišti tři měsíce a to už je na hráči vidět. Robo je navíc rychlostní, dynamický fotbalista, který se do pohody musí dostat sám,“ pokračuje.

Mimo hru stále zůstávají také marodi Jiráček, Čanturišvili a Mártinez. Zda stihnou brzký start ligy, je nepravděpodobné.

„Pedro nám zůstal viset ve Španělsku, kde se zpřísnily podmínky ohledně koronaviru. Je zablokovaný,“ hlásí Páník.

„Čanturišvili zase onemocněl. Počítáme, že ve čtvrtek začne trénovat, takže uvidíme, zda bude schopný jít alespoň na lavičku. A Petr Jiráček byl na vyšetření v nemocnici. Jakým způsobem se bude postupovat dál, to musí rozhodnout lékaři,“ informuje.

I když by zlínský trenér mužstvo rád oživil, žádná posila na cestě do Baťova města není. Ševci si na jaře zřejmě vystačí se stávajícím kádrem. „Ve dvou zápasech jsme si něco ověřili,“ dodává.