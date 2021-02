Ševci udolali trápící se Středočechy 2:1 a zatímco soupeře nechali na sestupovém šestnáctém místě, sami zůstali třináctí a vzdálili se týmům ze dna tabulky.

„Za body jsme rádi,“ oddechl si kouč Fastavu Bohumil Páník. I po důležitém triumfu úlevu skrýval v sobě, v euforii byli hlavně hráči. „Když přijdete do kabiny, uvidíte, že to z nich spadlo. Jsou rádi, že konečně taky vyhráli,“ usmíval se zkušený trenér.

Všichni na Letné věděli, o co v dohrávce 18. kole FORTUNA:LIGY jde. „Hrálo se o hodně, abychom měli trochu klid,“ připomíná.

Svěřence nijak nestresoval, i po porážce se Spartou je nechal v klidu. „Výrazně jsem do nich nevstupoval. Nechtěli jsme přejít hranici, která by je brzdila. Kluci si uvědomovali důležitost střetnutí. Věděli, o co hrají,“ říká.

Ševci těžkou šichtu zvládli. Na tři body se ale pořádně nadřeli, soupeř je na Letné nenechal grátis. Záchranářský duel rozhodla koncovka. Hlavní bylo, že Moravané na rozdíl do soupeře dvakrát skórovali, dali důležité góly. „Boleslavi tam taky měla slibné situace, ale dotlačila to tam až v nastavení,“ připomněl.

Před dorážkou Takácse zahodil dvě tutovky Škoda, který selhal už v první půli za bezbrankového stavu a pak zazdil velkou šanci po Poznarově gólu. „Přijel k nám obrovsky nebezpečný soupeř, který má jak rychlé, tak i zkušené a důrazné hráče,“ chválil soka.

I tak jeho protějšek, trenér Karel Jarolím, po návratu na lavičku Mladé Boleslavi dál čeká na první ligové vítězství

Hosty nalomila hrubá chyba gólmana Diviše při rozehrávce a následná Poznarova rána. „Boleslav hraje takovou specifickou rozehrávku. My jsme se tím nechali trošku namotivovat. Důležité bylo, že to Poznar trefit na dlouhou tyč,“ pravil kouč Fastavu.

Pojistku přidal v 78. minutě Dramé. „Přesně tohle Youba umí,“ ocenil francouzského fotbalistu. „Už předtím tam měl dvě nebo tři nebezpečné střely. Právě proto je na hřišti. Takový způsob hry mu vyhovuje. Byl velice nebezpečný,“ vyzdvihl zahraničního křídelníka.

Spokojený byl i s výkonem brankáře Dostála. Zatímco po Spartě jedničku oprávněně káral a dokonce na pozici gólmana zvažoval změnu, nakonec mezi třemi tyčemi ponechal věrného odchovance. „Konzultoval jsem to s trenérem brankářů i jedním kamarádem, který byl také gólman.

Ptal jsem se ho na názor, diskutovali jsme i tom snad hodinu. Nakonec to vyšlo tímto způsobem. Ale Standa byl zase výborný. Bez diskuze,“ prohlásil.

Věděl, že pokud svěřence podrží, vyplatí se mu to. „Kolář ve Slavii taky občas udělá chybu, ale chytá nonstop,“ připomíná oporu ligového šampiona.

Ševci zakončí náročný anglický týden v neděli na Hané. Na Andrově stadionu se postaví domácí Sigmě, bez šance rozhodně nejsou. „Čeká nás sousedské derby. Olomouc je zase jiné mužstvo, bude tam výborná hrací plocha. Může to být krásný zápas, dobrý fotbal,“ myslí si čtyřiašedesátiletý odborník.