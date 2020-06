Trenér Páník, který se postavil Baníku poprvé od svého konce v Ostravě, žádné změny v sestavě oproti minulému zápasu v Jablonci neudělal. Jeho nástupce Luboš Kozel na rozdíl od předcházejícího duelu v Příbrami protočil hned čtyři hráče. Legendární útočník Milan Baroš však zůstal znovu pouze mezi náhradníky.

Sobotní duel začal minutou ticha, kterou oba týmy i diváci uctili památku zesnulého Jaroslava Švacha. Domácí fotbalisté měli na rukávech černou pásku.

Smutek Fastavu ještě prohloubil Jánoš. Hostující středopolař po autu Fleišmana napřáhl a dalekonosnou ranou ze třiceti metrů překonal gólmana Dostála.

Sedmadvacetiletý záložník rozjásal výstavní trefou nejen spoluhráče, ale i několik desítek oddaných příznivců, kteří dorazili do Zlína, aby podpořili hráče a fandili za plotem stadionu.

Další ostrou ránu na Dostála vyslal Fleišman, domácí brankář ale míč vyrazil na roh.

Zaskočení ševci se zvedali pomalu. Střelu Čanturišviliho zneškodnil Laštůvka, jinak ševci v první půli vůbec nebezpeční nebyli. Baník dobře bránil, soupeře do vlastní šestnáctky téměř nepouštěl.

Ve 40. minutě měla Ostrava velkou šanci na zvýšení náskoku. Nepokrytý Hrubý po centru Smoly zblízka hlavičkoval nad.

Nespokojený domácí kouč Páník se snažil hru mužstva po přestávce oživit dvojitým střídáním. Do hry poslal Džafiće a Jawa. A byl to právě bosenský záložník, který se ve 49. minutě dostal do slibného zakončení, ale z hranice pokutového území mířil mimo.

Jiné šance ševci neměli. Domácí zachránil až střídající Džafić, který v závěru srovnal na konečných 1:1.

Fastav i přes remízu zůstal čtrnáctý, už v úterý se představí na hřišti v Mladé Boleslavi.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo

FC Fastav Zlín – FC Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branky: 90. Adnan Džafić - 5. Adam Jánoš

Rozhodčí: Machálek – Lakomý, Dohnálek (Vojkovský)

Žluté karty: Cedidla, Janetzký, Poznar, Martínez – Fillo, Fleišman, Stronati

Diváci: 100

Zlín: Dostál – Cedidla (74. Matejov), Buchta, Simerský, Jiráček – Fantiš (46. Džafić), Conde (77. Martínez), Hlinka, Čanturišvili (67. Ikaunieks) – Janetzký (46. Jawo) – Poznar. Trenér: Páník.

Ostrava: Laštůvka – Pokorný, Svozil, Stronati - Fillo, Jánoš, Hrubý (72. Šašinka), Jirásek (87. Procházka), Fleišman - De Azevedo (54. Reiter), Smola (72. Baroš). Trenér: Kozel.