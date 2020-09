Zlíňané na Letné padli už podruhé, po Slovácku přenechali všechny body také Sigmě.

„Tímto se v tabulce dostáváme do minusu. Teď jedeme na Bohemku, odkud musíme určitě něco přivést, abychom se dostali nahoru,“ říká zkušený trenér.

Ševci v nevlídném počasí nedokázali za devadesát minut přelstít organizovanou defenzivu protivníka, které kralovali urostlí zadáci Hubník s Jemelkou.

„Je to nadstandardní stoperská dvojice. Díky ní nedostal soupeř gól, všechno to vzadu vyčistili,“ chválí známé obránce.

„Ostatní hráči kolem nich byl jenom nějaký kompars,“ přidal a vyzdvihl hlavně někdejšího reprezentačního stopera.

„Hubník je pro Sigmu mužem číslo jedna. Dovede zorganizovat defenzivu, hráče povzbudit,“ oceňuje.

Fastav tentokrát ve svém středu tak výrazné individuality neměl. I když Dramé byl hodně vidět, výkon ostatních hráčů zůstal za očekáváním.

„Nehráli jsme s takovou lehkostí jako v jiných zápasech. Někteří zahráli hůř, než jsme čekali,“ přiznává.

Možná za špatnou hru mohl i těžký podmáčený terén, ve kterém se fotbalisté často bořili.

„Na trávníku jsme v týdnu vůbec nebyli. Chtěli jsme ho ušetřit. Stejně bylo hřiště hodně náročné,“ uvedl Páník.

Sigma jen posílala míče nahoru

Ševce zaskočil gól Zmrzlého v úvodu druhé půle. Po obdržené brance domácím dlouho trvalo, než se vzpamatovali, vázla jim kombinace, nedostávali se do přečíslení, takže si ani nevypracovali žádnou možnost k vyrovnání, což vyhovovalo Olomouci.

Od 70. minuty už se ale hrálo jen převážně na polovině hostů. Zlín si vytvořil velkou územní převahu i spoustu standardních situací, na vyrovnání ale nedosáhl.

„Někdy to bylo hodně uspěchané, takové neuspořádané. Zbytečně jsme někdy centrovali. Nemělo to top myšlenku, která by nás dovedla alespoň k vyrovnávacímu gólu,“ posteskl si třiašedesátiletý trenér.

Domácím vpředu scházel vykartovaný Jawo.

„Možná by nám ve vápně pomohl. Dovede si totiž míč najít, jít do koncovky. Má sílu, výšku. Uvidíme, zda na Bohemce nastoupí a prokáže kvalitu,“ pronesl Páník.

Krátce po nepovedeném sobotním duelu nevylučoval ani další změny. „Možná je čas zapojit i jiné hráče. Na to kádr je, abychom ho oživili,“ cítí.

Hanákům zase scházel špílmachr Houska. I proto se možná zatáhli a nechali hrát soupeře.

„Utkání mělo úplně jiný průběh než ty předcházející se Sigmou,“ připomíná.

„V minulosti Olomouc proti nám držela balon, kombinovala, kdežto my spíš běhali a snažili se někde něco uhrát. Tentokrát jsme ale hráli my a Sigma pouze jednoduše posílala míče nahoru. Nehrála žádnou mezihru, všechno dávala nahoru. Spoléhali na náběhy za obranu. Jeden jim krásně vyšel a byl z toho jediný gól,“ dodal.