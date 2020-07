„Chtěl bych minimálně dva až tři hráče. Chci mít takovou ostrou patnáctku. Tři útočníky máme, ale chybí nám boční hráči, hlavně na pravou stranu. Tam nás to tlačí. Můžeme sice posunout třeba Matejova, ale za něj by zase musel zaskočit někdo zleva. Pokud se nám podaří dva ostří dobří hráči, budu spokojený,“ říká zkušený třiašedesátiletý kouč.

Jak moc vás mrzí, že se nepodařilo dotáhnout příchod Reitera z Ostravy?

Samozřejmě mě to mrzí. Vím, že je to výborný, přímočarý hráč. Hodí se na náš způsob hry. Je tahový, rychlý, navíc umí obranu soupeře natáhnout a strašit. Tím, že se Baníku nepovedlo přivést nějaké hráče, které měl v hledáčku, zůstává zatím v Ostravě.

A co další hráči?

Není jednoduché někoho přivést. Když se podíváte, všechno sežerou tři týmy okolo Prahy plus České Budějovice. Tady přes tu demarkační čáru na Moravu už neprojde ani myš. (úsměv)

Dokážete si představit, že by opravdu nikdo nepřišel a kádr zůstal stejný?

Ale kádr není stejný, změnil se hodně. Pět hráčů je pryč. Dvěma skončilo hostování, třem smlouva. Z toho Džafić a Bartošák byli ze základní sestavy. Džafić už je pryč, Bartošák zatím nemá angažmá a je možné, že se třeba vrátí. Záleží na jeho pohledu. Pro nás to byl hráč, který nám stejně jako Džafić pomohl. Oba uměli dát rozhodující gól, přihrávku nebo na nich byla penalta. Třeba se objeví zpátky. Necháváme to otevřené.

Od Ikauniekse a Azackého jste asi čekali víc, že?

Je pravda, že Ika toho moc nenahrál. Byl pořád zraněný, takže se u něj nebylo o co opřít. Dneska víme, že už je v Mladé Boleslavi. Azacký byl na tréninku výborný, bohužel v zápasech měl trošku svázané nohy. Rozloučili jsme se, protože máme spoustu našich obránců. Dneska tady je pět stoperů, na této pozici je až přetlak. Ale my hrajeme přípravné utkání a já se na všechny kluky podívám. Abych věděl, kteří hráči tady zůstanou a kdo třeba odejde na hostování. Vrací se Tkadlec, Cedidlu jsme předělali na pravého beka, ale může se vrátit i na stopera.

Co očekáváte od navrátilců z hostování?

Slaměna by mohl svoji výkonnost posunout dál, Tkadlec odehrál slušné zápasy v Sokolově. Pak se nám vrátil Vyhnal, který ale zatím není ve stavu, že by s námi mohl trénovat. Má obrovský deficit, dlouho netrénoval. Musí být fyzicky připravený, takže pracuje na tom, aby měl nějaké parametry a mohl s týmem absolvovat nějaké tréninky.

Bude letošní letní příprava hodně specifická?

My začínáme s přípravou už poněkolikáté. Liga byla dvakrát přerušená, hráči už z toho byli trošku nešťastní. Nevěděli, co bude. My už jeden týden přípravy máme za sebou. Ještě nás čekají další čtyři.

Jak moc vás trápí pandemie koronaviru? Věříte, že se do startu dalšího ročníku FORTUNA:LIGY stihnou nastavit pravidla, aby třeba kvůli jednomu nakaženému hráči nemusel celý tým do dvoutýdenní karantény?

Podle mě se musí hlavně hlavně určit jasná pravidla. Aby hráč, který bude pozitivní, půjde mimo tým a zbytek mužstva se otestuje. Pokud budou ostatní v pořádku, měli by normálně hrát a trénovat. Pokud to takto nepůjde, tak z toho pořád bude galimatyáš. Musíme se s tím naučit žít a nebrat to tak, že když je hráč nakažený, že je mrtvý. Tak to ale není. On má jenom nějakou složitější chřipku. Tak to v životě je. Statistiky o něčem vypovídají. Já to nezlehčuji, ale pokud má život nějakým způsobem plynout, musí to fungovat. Sport je navíc zdravý, a pokud národ bude místo pohybu sedět doma v karanténě, tak bude ještě víc nemocný než doposud.

Apelujete na hráče, aby byli ještě více opatrní než dřív?

Samozřejmě. Všechny nás vylekal počet nakažených mladých hokejistů. Našim klukům jsem říkal, ať s nimi chvíli nekamarádí. (úsměv) Udělali jsme ale nějaké opatření. Každý hráč má svoji láhev s iontovým nápojem. Pokud pijí čistou vodu, tak si ji fixem označí. Prostě neexistuje, aby si cokoliv půjčovali a brali cizí věci. Vnitřní pravidla, které máma jasně dané, jsme přitvrdili. Podle mě je to všechno o hygienických návycích. V tomto podle mě není u nás absolutně žádný problém.

Nyní máte k dispozici všechny hráče, nebo vám někdo schází?

Hellebrand je zraněný, netrénuje ani Janetzký. U něj nechceme návrat uspěchat. Týden v přípravě nehraje až takovou roli. Víme, že Kuba je po kondiční stránce absolutně v pořádku.

Už jste se bavili o cílech pro příští ročník?

V lize bude osmnáct týmů, když se dostaneme do horní devítky, tak je to bezvadné. Nechceme se motat pod desátým a třináctým místem. Tam už to hodně bolí a jsou to nervy. Těžko se ale budeme dostávat před mužstva, která mají hráče ze Slavie, Sparty či Plzně. I když některé týmy každý půlrok skládají novou sestavu, k dispozici mají opravdu výborné hráče. Pokud stabilizujeme kádr, budeme s ním pracovat a postupně se zlepšovat, můžeme je doskočit. Tým omládl a když budou mladí hráč opravdu pracovat a brát fotbal vážně, budou jenom lepší a lepší. V minulosti jsem to u všech ale neviděl. A právě v tom je perspektiva tohoto klubu.