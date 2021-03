„Měl výhodu, že ho nikdo neviděl penaltu kopat. Není vedený ve statistikách, není na žádném videu. Bohužel to přestřelil,“ uvedl po sobotní bezbrankové remíze s pražskými Bohemians trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník.

Zkušený kouč vysokého stopera po zahozeném pokutovém kopu nijak neplísnil, poctivého hráče se naopak sympaticky zastal.

„Penaltu taky umí kopnout, bohužel ji teď nedal, ale v minulosti selhali jiní velcí hráči, takže v tom není sám,“ říká Páník.

Zatímco většina zlínských fanoušků nechápala, proč si po faulu hostujícího stopera Hůlky na domácího kapitána Poznara vzal míč zrovna Simerský, zkušený kouč se vůbec nedivil, byť osmadvacetiletý zadák penalty běžně nezahrává.

„To není překvapení. Je Poznar, Potočný a on. Kluci vědí, kdo má kopat. Vždycky to na sebe bere ten, kdo se cítí, je v herní pohodě. Simerský je zkušený hráč, v tréninku to dovede kopat dobře,“ upozorňuje.

V sobotu ale Simerský zamířil nad branku Le Gianga.

Ševci neproměnili druhou z posledních tří penalt, proto získali s klokany jenom bod. „Je to plichta, obě mužstva ji asi nějakým způsobem berou,“ míní Páník.

Fastavu nevyšel hlavně první poločas. „Soupeř byl lepší, agresivnější, rychlejší. Dostal se i do dvou vyložených situací. My jsme nedokázali reagovat na jeho rozehrávku. Byli jsme pomalejší, nebyli u vypadlých balonů. Jednoznačně jsme tahali za kratší konec,“ uznal sportovně.

Ševcům v záloze scházel hlavně nemocný Janošek. „Je fakt, že v prostoru deset jsme neměli hru chycenou,“ souhlasí kouč Zlína.

Přitom předpokládal, že právě uprostřed hřiště budou Moravané protivníka převyšovat. Opak byl ale pravdou. „Kubovi Janetzkému fotbal tak nešel, proto jsme ho střídali. Chtěli jsme to dohrát na sílu,“ přiznává.

Střídání domácím pomohly.

Zlíňané už byli více ve hře, měli i pár slušných akcí, kromě penalty si ale žádnou tutovku nevypracovali. „Ve druhém poločase jsme se zlepšili v napadání, místy měli i nějakou mezihru,“ všiml si Páník.

Výhru Fastavu to ale nepřineslo. Ševci v lize bodovali potřetí za sebou a v neúplné tabulce figurují na jedenáctém místě.