Ševci v nedělním derby díky proměněné penaltě Potočného zdolali Sigmu 1:0 a poskočili na jedenácté místo tabulky.

„Jsou to obrovsky důležité body, hlavně pro hlavy hráčů,“ míní trenér zlínského Fastavu Bohumil Páník.

„Před čtyřmi dny jsme zvládli velmi těžké utkání a teď jsme na to navázali,“ těší zkušeného kouče. „Máme tři body do tabulky pravdy, to jsou ty rozdílové věci, které sledujeme. Díváme se za nás, abychom se dostali do dobrého odstupu a nebyli nervózní,“ přidává.

Zlíňané na Hané naplno bodovali poprvé od března 2008, nedělní triumf hostům zařídil Roman Potočný.

Posila z Baníku ve 23. minutě proměnila penaltu nařízenou za faul stopera Beneše na Dramého. Někdejší hráč Liberce nebo Teplic si vzal míč, který po zemi poslal doprostřed branky.

„Roman je týmový hráč, svojí osobností se dovede dostat do herní euforie celou svou osobností. Přesně sedí do našeho stylu hry, proměnil obrovsky důležitou penaltu. Přeji mu to. Věřím, že i on je spokojený,“ prohlásil Páník.

I když Potočný v předcházejících duelech nebyl až tolik výrazný, v Olomouci byl zlínským hrdinou. „Takové emoční hráče mám rád, ne leklé ryby. Vítězí se s vlky, ne s želvami,“ říká Páník.

Spokojený však byl s také s výkonem defenzivy.

„Měli jsme obrovsky aktivní obranu, v tom to bylo. Nečekali jsme na to, co nám spadne na hlavu. Byli jsme agresivní ve vystupování a vyrážení balonů, spoustu míčů nám uhrála i středová dvojice doplňovaná Janetzkým,“ chválil.

Sigma doma v lize neskórovala poprvé od loňského června, proti moravskému rivalovi hrozila jen po standardních situacích. Ze hry příliš nebezpečná nebyla.

„Sigma hrála kombinačně, chtěla dělat hodně postupných útoků. Takhle jsme ji moc neviděli hrát, v tom nás překvapila. Asi to bylo zařazením Housky, ale naše obrana se s tím vyrovnala. Byli jsme výborní v soubojích i ve druhých míčích. Byl to obrovsky týmový výkon, vše jsme vyblokovali, dovedlo nás to ke třem bodům,“ uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

Stínem povedeného utkání bylo jenom zranění kapitána Poznara. Nejlepší střelec Fastavu musel po nedovoleném zákroku střídat už v prvním poločase, problémy měl s ramenem. „Zatím žádné informace o jeho stavu nemám,“ přiznal hned po zápase Páník.