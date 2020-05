„V naší situaci nás mrzí každý ztracený bod, kór získaný venku. Bohužel i když jsme dlouho hráli proti deseti, přesilovku jsme nezúročili. Přitom jsem věřil, že alespoň remízu tady urveme. Tak blízko bodu jsem v Jablonci jako trenér Zlína snad ještě nikdy nebyl,“ říká staronový kouč Fastavu.

Páník naordinoval týmu ofenzivní taktiku. Útočná hra na Severočechy dlouho platila. „Utkání mělo oboustranně dobré parametry. My chceme hrát aktivně, navíc nám to tady Jablonec umožnil. Jenom škoda, že jsme v první půli nedohráli několik dobrých situací. Jablonec jednu možnost využil, což nakonec rozhodlo,“ posteskl si zkušený trenér.

I když ševci po úvodní části prohrávali 0:1, druhá půle byla z jejich strany horší. Přitom hosté hráči od 48. minuty proti deseti, když byl hned po změně stran vyloučen domácí stoper Plechatý, který zmařil vyloženou příležitost unikajícímu Janetzkému. Zákrokem napravoval přehmat druhého stopera Jugase.

„Paradoxně když jsme hráli jedenáct na jedenáct, měla naše hra lepší parametry. Měli jsme tam výborné věci,“ říká Páník. „Proti deseti jsme naopak hráli složitě nebo zbytečně nakopávali balony dopředu. Nedostávali jsme se do křídelních prostor, dvě brankové situace byly málo,“ povzdechl si třiašedesátiletý odborník.

Proti organizovaným Severočechům to ale Jiráček a spol. měli velmi složité. „Překonat hluboký blok dobře umí akorát Barcelona a další kluby, které se k ní přidávají. My jsme to nedokázali, proto se pořád máme co učit,“ prohlásil Páník.

Zlínu nepomohlo ani pět střídání, platonická převaha vyrovnání nepřinesla. Fastav s Jabloncem nevyhrál nevyhrál už podvanácté za sebou.