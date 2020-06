Souhlasíte, že to nebyla válka, jak se očekávalo, ale spíš útočný a pohledný fotbal?

Je fakt, že tam byly pěkné věci, na kterých pracujeme. Ostré centry z bočních prostorů nám kromě dvou nevyšly. Na tomto terénu to je vždy dvojnásob nebezpečné. Měli jsme dobrou, rychlou přechodovou fázi, která nám vycházela. Hráči si uvědomovali, že balony musí jít nahoru a dřív, než nám trojice opavských stoperů dostoupí prostory. Buď jsme to valili středem nebo těmi boky a byli jsme úspěšní. Takže hra směrem nahoru rychlá a přímočará.

Všichni hráči podali velmi dobrý výkon, že?

Volba byla taková, že jsme do bočních prostorů dali lehké hráče, kteří dokázali dávat míče. Bylo to správné rozhodnutí. Jak nám ale docházely síly, tak jsme se sestavou podle potřeby manévrovali.

Jak moc vaše plány narušil obdržený kontaktní gól těsně před poločasem?

Pak už to bylo trošku víc nervóznější. Z obavy a strachu nás vytrhl až Poznar, který to pečetil na 3:1. Pak už jsme se soustředili, abychom to dohráli bez gólu.

Je nyní pohled na tabulku po zaváhání Karviné v Teplicích příjemnější?

Mění se to týden po týdnu, nyní máme dva dny pauzu a třetí den už zase hrajeme. Je to obrovsky náročné, ale hráči, kteří vstoupili na hřiště, znovu ukázali, že jsou tady a že s nimi musíme počítat. To je velice dobře. Po zápase nemám žádné hlášení o zranění, což je obrovsky pozitivní.

Zamícháte v úterý proti Příbramí s vítěznou sestavou?

Něco jiného, kdybychom teď měli dva dny zápas a pak za tři dny další. Pak se to kumuluje. Hráč to jednou po sobě zvládne, pak už začínají trošku problémy. My máme výhodu v tom, že jsme doma, necestujeme, můžeme se na to připravit. Přátelé fotbalu nám poskytli kryo.. Jsou to obrovsky důležité věci, které mohou hráče udržet v dobrém stavu. O sestavě se budeme rozhodovat až po předzápasovém tréninku, kde uvidíme, jak budou hráči vypadat. Třeba v pátek byl obrovsky důležitý trénink …

V čem konkrétně?

Měli jsme otevřená dvě tři místa v sestavě a zvažovali jsme, koho postavíme. Předzápasový trénink nám ukázal, že všichni vypadají dobře. Věřím, že i kdyby druzí kluci šli od začátku, tak výkon byl taky dobrý.

Kapitán Jiráček zůstal pouze mezi náhradníky. Proč?

Něco jiného je absolvovat trénink a nebo tempové celé utkání. S Petrem jsem o tom mluvil a plně to chápal. Čekali jsme prostě na vhodný okamžik, abychom ho tempa zase dostali. Nakonec se to povedlo a on nám zase pomohl na levém bekovi, kde jsme to ucpali. Je to hráč, který může hrát na více pozicích, o to je pro nás potřebnější.

Stihne Ikaunieks nějaký zápas?

Zatím není k dispozici, ale už má začít pracovat s míčem. A pokud se uzdraví alespoň na poslední dvě utkání, budu jenom rád, protože je to hráč, který se dokáže prosadit v šestnáctce a nikdy nevíte, kdy hráče budete potřebovat. Pracujeme na tom, veškeré testy ukázaly, že je dobrý. Věřím, že už se s námi dva dny před zápasem s Příbramí zapojí, protože to nebude zase tak extra náročné. Tím se zase bude posouvat dál směrem k dalším utkáním.

Jawa jste minule kritizoval, tentokrát ho budete chválit, že?

Jo, Lamin je běžec. Trošičku taky musí chápat, svoji pozici si musí vydobýt na hřišti. Tento týden se mi zdál umírněný, koncentrovaný opravdu jenom na fotbal. V tréninku jsme viděli, že už to někde startuje. I to je pozitivní.

Co říkáte na zákrok Dostála za stavu 1:0?

Standa má vynikající reakční rychlost. V těchto věcech, jako je přemísťování z první tyče ke druhé, je obrovsky silný. To byl vlastně přetažený centr, u kterého se málokterý gólman stihne přemístit a on to dokonce nadvakrát dokázal vyrazit a ještě ukopnout hráči, který by míč dorážel do branky. Je vidět, že má formu. Chytil šanci za pačesy. Je to on, kdo je pro nás obrovskou oporou.