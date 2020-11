Páník vidí zlepšení, kvalitu. Čtyři hráči mají opravdu výbornou formu, všímá si

Dušičkový víkend to ještě nevyšlo, teď už by to ale mohlo klapnout. Také trenér zlínských fotbalistů Bohumil Páník doufá, že se FORTUNA:LIGA po dlouhé měsíční přestávce konečně rozjede.

Bohumil Pánik | Foto: Deník / Jan Karásek